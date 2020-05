Muitas das grandes mansões, casarões e palacetes de São Paulo estão cada vez mais sendo destinados ao uso comercial. Salvo em bairros onde o zoneamento não permite, isso está um tanto quanto frequente.

É o caso de avenidas inteiras como Rebouças ou Pacaembu onde são poucas as que ainda servem de moradia. E para demonstrar isso, encontramos na Vila Mariana este magnífico casarão que funciona com finalidade comercial:

Localizada na Rua Joaquim Távora este imóvel abriga a sede da Editora Harbra e está em excelente estado de conservação e preservação ou, podemos dizer, simplesmente impecável.

Construída na primeira metade do século 20 a antiga residência foi anteriormente propriedade de A.L. Ladeira e atualmente pertence à própria editora.

Com a fachada rica em detalhes, todos os seus detalhes estão bastante preservados e a casa foi pintada em uma ótima cor, cuja escolha entrega bastante sobriedade ao imóvel.

É possível notar que as vidros das janelas localizadas na lateral direita da casa são coloridos e parecem ser um bonito vitral que não foi possível identificar de onde tiramos as fotos.

Por fim o imóvel tem um lindo jardim que está sempre impecável.

De acordo com o próprio site da editora a Harbra surgiu na segunda metade do anos 1980 e foi fundada por ex-funcionários da editora Harper & Row do Brasil, que deixou o país em 1986. O nome Harbra é originário da fusão dos termos “Harper” e “Brasil”.

Nosso parabéns a Editora Harbra por manter essa preciosidade da Vila Mariana assim tão bem cuidada.

