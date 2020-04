Localizada no bairro do Pari, a Avenida Vautier teve seu visual bastante alterado nos últimos anos, com o comércio dando uma repagina nas lojas da região, que vem recebendo um público cada vez maior.

Assim as poucas casas antigas que existem ali ou estão desaparecendo e dando lugar a pontos comerciais novos e amplos ou simplesmente estão esquecidas no tempo, como essas abaixo:

Localizadas nos números 631 e 639 da Avenida Vautier, essas duas casas geminadas estão muito deterioradas e até parecem estar com seus dias contados, já que quase todas as casas da via estão desaparecendo.

Por alguma razão, mesmo em mau estado elas sobrevivem. Não daria aliás muito trabalho para deixar ao menos estas fachadas em condições mais dignas, já que excetuando-se pela porta da casa do lado direito, todas os pontos originais estão ali preservados.

Nas janelas é que estão os ítens mais bacanas antigos que sobrevivem: os vidros martelados coloridos. Se hoje já são poucos os que instalam vidros martelados, imaginem os coloridos.

Imagino esses dois sobrados preservados ao menos em suas fachadas e transformados em algum escritório ou consultório e tendo sua existência garantia por mais longos e longos anos.