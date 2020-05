Sempre digo que é bastante difícil acompanhar o ritmo frenético das transformações da cidade, graças a intensidade de reformas e demolições que diariamente acontece por todos os cantos.

Isso faz com que até imóveis que estão em lugares que passamos com razoável frequência desapareçam de-repente sem que a gente note. Foi o que aconteceu com essas duas casas antigas a seguir:

Crédito: Google Street View

Localizada no número 42 da Rua do Hipódromo, no Brás, essa simpática construção antiga foi demolida em 2012, dando lugar a um ponto comercial. Apesar de não ser uma construção suntuosa, mesmo com sua simplicidade ela era uma das residências mais antigas que ainda sobrevivia neste trecho da rua que é quase que junto à Avenida Rangel Pestana.

Mesmo triste destino aconteceu com a residência abaixo, localizada do outro da mesma rua e quase em frente à primeira:

Crédito: Google Street View

Localizada no número 53, esta construção já bastante deteriorada era a mais antiga deste trecho da rua e também uma das mais antigas do bairro do Brás, sendo datada de 1906, ou seja, com mais de um século de existência.

É bastante curioso que a casa estava com sua fachada “dividida” em duas partes bastante distintas. Enquanto a porção mais abaixo estava já muito alterada, sem a porta original e sem o acabamento de época.

Clique na foto para ampliar

Por outro lado, má conservação à parte, a fachada na parte superior da casa estava bastante original ainda, com suas colunas junto às janelas, as conchas que adornam a fachada e até o brasão sobre a porta de entrada onde era possível ler o ano da construção (1906).

No ano de 2014 essa casa, junto a outros imóveis vizinhos, foi demolida para dar lugar a um estacionamento. Uma pena.