Um dos bairros que mais acompanhados – a exaustão – aqui no site é o Brás. Mesmo assim, é incrível como a cada visita percebemos mais imóveis interessantes que não tínhamos visto em visitas anteriores.

É o caso destas duas casas que infelizmente já foram descaracterizadas mas que foi possível resgatar ótimas imagens delas através do Google Street View:

Localizadas nos números 191 e 193 da Rua Rodrigues dos Santos, bem no miolo do bairro do Brás, essas duas residências foram desfiguradas para serem adaptadas a comportar estabelecimentos comerciais.

Isso é fruto de uma região que há décadas perde seu viés residencial para se tornar basicamente comercial. Existem cada vez menos residências por ali, e quando as encontram são geralmente ocupadas por imigrantes bolivianos e latinos em geral, que optam por viver onde trabalham (nas inúmeras oficinas de costura).

Fiquei curioso para observar como eram estas casas antes de serem modificadas, pois o galpão vizinho eu já tinha imagens. O jeito foi recuperar fotografias publicadas no Google Street View mesmo, nos anos de 2010, 2011 e 2014.

Imagem do ano de 2010

A foto acima mostra que os imóveis estavam em muito bom estado há uma década. Claro que uma pintura se fazia necessária, mas todos os pontos originais de ambas as casas estavama li, como os vidros coloridos, as janelas de madeira originais, os portões e até mesmo os pequenos gradis de respiro dos porões.

clique na foto para ampliar

Em 2011 as casas receberam uma pintura e ficaram um pouco mais simpáticas, sinal de que seus proprietários ainda tinham planos de mantê-las como residências, mesmo que eles não residissem ali e apenas as alugassem.

clique na foto para ampliar

A resolução da imagem acima, do Google, não é a melhor possível mas dá pra observar que as casas – especialmente a da esquerda – ainda estavam realmente em ótimas condições.

A fotografia abaixo, do ano seguinte, mostra que ainda era utilizada como residência:

clique na foto para ampliar

De acordo com o que foi possível apurar as casas foram desocupadas em 2016 e no ano seguinte sofreram as modificações para comportar os estabelecimentos comerciais. Da última vez que estivemos no local observamos que uma é uma loja de roupas e a outra vende lanches e comidas.

Nesta mesma rua ainda existe uma ou outra residência, mas a predominância é quase absoluta de estabelecimentos comerciais.

Até mesmo o imponente galpão que era vizinho das casas (veja na foto acima) e que deveria ser tombado foi – inacreditavelmente – demolido em 2013 transformado em loja, chamada “All Brás Shopping“. Se o nome é bem cafona, imagem o imóvel… lamentável a falta de visão de parte do empresariado nacional.