O olhar atento e o registro das transformações da cidade nem sempre foram fáceis como hoje em dia quando, com o celular, é possível captar instantaneamente qualquer imagem que se queira.

Ter a máquina fotográfica a mão, ter comprado o filme, bater as 24 ou 36 fotos, mandar revelar… Tudo era muito mais complicado (e caro), porém apesar disso e sempre que possível conseguia registrar algumas construções que me chamavam a atenção.

Um destes casos foi na Lapa onde numa fábrica, um logotipo, no topo de uma torre, me chamava a atenção na década de 1980 e da qual tirei duas fotos. Passados mais de 30 anos e com a existência do São Paulo Antiga, resolvi pesquisar a história daquele conjunto industrial que havia registrado.

No lugar deste condomínio outrora existiu uma empresa (Foto: Google Street View)

Hoje, quem mora no condomínio “Spazio Dell’Acqua” (vide foto acima) na Lapa não imagina que ali existiu uma importante empresa dedicada a montagens industriais que pertencia ao grupo Jafet, potência econômica cujas raízes paulistas encontram-se no bairro do Ipiranga.

Para se ter uma ideia, o grupo em 1955 era composto por 15 empresas entre mineradoras, usinas siderúrgicas, tecelagens, montadoras industriais, transportadora e um banco. Dentre estas empresas estava a CODIQ.

Crédito: José Vignoli (clique para ampliar)

Inicialmente denominada como Construtora de Distilarias Instalações Químicas S/A já estava, no início da década de 1940, constituída e funcionando na Rua Passo da Pátria, 1515 no bairro da Lapa num terreno de 53 mil metros quadrados. (Não está escrito de forma errada, é distilaria mesmo*¹).

Em 1950 tem sua razão social então como CODIQ S/A Construtora de Equipamentos Industriais e passa a ter os membros da família Jafet como acionistas e diretores, entre eles Ricardo Jafet que foi presidente do Banco do Brasil na era Vargas e que hoje dá nome a importante avenida de São Paulo.

A empresa mais importante do grupo era a Mineração Geral do Brasil Ltda., do ramo da siderurgia, localizada em Mogi das Cruzes e que era a maior siderúrgica de São Paulo na sua época de atuação. Segundo Jacques Marcovich, o envolvimento da família na política e a incapacidade de incorporar inovações tecnológicas levou a empresa a pedir concordata (hoje Recuperação Judicial) em janeiro de 1965 quando teve sua produção interrompida trazendo sérias consequências para todo o grupo.

Não entrando em detalhes que não vem ao caso neste relato, o fato é que em 28 de julho de 1967 através do Decreto-Lei número 280 a empresa foi incorporada a então estatal CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). O interessante neste fato é que a CODIQ e uma outra empresa do grupo também constavam desta incorporação que criou então a COSIM – Cia. Siderúrgica de Mogi das Cruzes.

Não sabemos se suas atividades de projetos e montagens industriais teve continuidade ou se a incorporação se deu somente por razões legais ou financeiras ocasionando a paralização de suas atividades fabris. O fato é que apesar de tudo o prédio da CODIQ ainda estava integro em meados da década de 1980 quando tirei as fotos.

Para não deixar esta história sem um final, a COSIM entrou no programa de privatizações do governo federal em 1987, foi vendida por US$ 43,4 milhões, mas acabou encerrando suas atividades e tendo suas instalações implodidas em 30 de agosto de 1988 com o terreno sendo finalmente desmembrado.

O terreno e prédio da CODIQ ,por fazerem parte da COSIM, também entraram na privatização e tudo foi posteriormente vendido para a construção do atual condomínio.

anúncio – privatização / COSIM (1987)

A CODIQ acabou sendo um apêndice desta história, mas aí está mais um pedacinho da memória industrial da nossa cidade.

NOTAS:

*¹ Distilaria: Do verbo distilar, é o mesmo que destilar. É separar componentes químicos por evaporação e condensação de vapores.

– Destilaria: Local em que se processa a destilação.

