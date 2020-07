Instituto Bixiga apresenta o curso “Um gole de história” em versão online

Oferecido pelo Instituto Bixiga, o curso “Um Gole de História” propõe um passeio pelas últimas décadas do século XIX, em que surgiram na cidade de São Paulo as primeiras ferrovias e as primeiras indústrias. É uma maneira de observar os elementos que compõem a urbanização paulistana, tendo como foco as cervejarias que colaboraram para a construção de uma série de outros equipamentos urbanos em São Paulo.

OBJETIVO

O curso é uma experiência que visa conhecer o patrimônio industrial paulistano composto por algumas cervejarias como a Companhia Antarctica Paulista e entender questões relacionadas ao processo de urbanização e cotidiano desta cidade.

METODOLOGIA

O Curso consiste em apresentações dialogadas e interativas com o público ouvinte e oferece uma ampla pesquisa histórica e iconográfica sobre urbanização paulistana e seu diversificado patrimônio industrial.

PARTICIPANTES

Além de Professores, Estudantes e Público em Geral, o curso é aberto às pessoas interessadas em discutir, estudar, pesquisar e lecionar no campo de História Social da Cidade, não existindo exigências quanto ao grau de instrução. Os únicos requisitos são: interesse na temática em estudo e na troca de saberes.

QUEM MINISTRA ?

DIÓGENES SOUSA – Doutorando do Programa de Estudos Pós Graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Pesquisador do grupo CAPPH – Cidade, Arquitetura, Preservação em Perspectiva Histórica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – EFLCH).

SERVIÇO:

UM GOLE DE HISTÓRIA (versão online)

Data: 31/07/2020 – das 19:00 às 21:00hs

Taxa de inscrição: R$ 40,00

Formas de pagamento: Cartão de crédito (PagSeguro), depósito bancário ou transferência eletrônica.

Contato Instituto Bixiga

WhatsApp: (11) 98800-8585

institutobixiga.cursos@gmail.com

:: Aos participantes serão conferidos certificados que podem ser aproveitados para as Atividades Complementares exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O FORMULÁRIO E PARTICIPAR