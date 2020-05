Durante este delicado período de quarentena tenho aproveitado alguns momentos livres para organizar toda a biblioteca de imagens do São Paulo Antiga, especialmente no que se diz respeito a fotografias que registrei e por algum motivo esqueci de anotar o endereço.

Hoje em dia ao fotografar pelo celular ou mesmo pela câmera fotográfica acabamos tendo a localização salva automaticamente (ao menos no meu caso) graças ao GPS, mas quando fiz as fotos deste imóvel que apresento aqui neste artigo – clicadas em 2008 – este serviço ainda não era algo que se tinha em mãos a todo momento.

Eu sempre andava com um caderninho bolso – que aliás tenho até hoje – mas neste dia específico fotografei este imóvel eu o esqueci em casa e por isso nunca lembrei onde tirei as fotografias, ficando encostado no servidor. Felizmente agora damos luz a ele:

Clique na foto para ampliar

Desconsiderem o estado de conservação e reparem bem na arquitetura peculiar deste imóvel e notarão que é um tanto quanto incomum.

Trata-se aparentemente de uma construção com duas entradas laterais amplas e uma terceira menor, ao centro. As laterais aparentemente foram transformadas em pontos comerciais independentes em algum momento de sua vida útil, com a entrada principal ficando a que está no centro do imóvel.

No andar superior, nota-se uma janela emparedada (ou seria um nicho ?) ladeada por quatro colunas, sendo duas de cada lado. Nas extremidades do imóvel existem o que parecem dois grandes janelões há muito tempo emparedados. Por fim, no centro superior da construção um pombo que costumeiramente simboliza paz.

Clique na foto para ampliar

Infelizmente o imóvel acabou sendo demolido em meados de 2010. Já por muitos anos ele andava praticamente vazio, sendo ocupado o lado direito por um salão de cabeleireiros de imigrantes bolivianos (a peluqueria mostrada na primeira fotografia).

Porém nossa grata surpresa veio ao encontrar um documento de julho de 2010, onde é descrito que o lugar incialmente foi o Edifício Teatral Guglielmo Obderdan, tendo sido tombado como patrimônio histórico em 19/12/1995.

De acordo com um texto da ECA USP encontrado neste link, este teatro era destinado para companhias teatrais amadoras, mas não há maiores informações.

Infelizmente depois de tombado o imóvel não teve a devida atenção por parte de seus proprietários (finja surpresa aqui) e acabou sofrendo um incêndio que o destruiu quase que completamente em 2010. Em razão de ser irrecuperável seu tombamento foi cancelado.

É lamentável que isto tenha ocorrido, mas fica claro que a nossa política de tombamento precisa ser revista e modernizada, caso contrário casos trágicos como este continuarão frequentes. Um pedaço importante da memória do Brás se foi.

E se você é leitor frequente do São Paulo Antiga então deve ter notado que este nome Guglielmo Oberdan já foi mencionado aqui alguma vezes. Isso porque é o mesmo no dos famoso Cine e Teatro Oberdan, localizado há poucas quadras deste local.

Muito provavelmente esse era um irmão menor do famoso Oberdan que mencionei no parágrafo acima, palco de uma terrível tragédia na década de 1930.