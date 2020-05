Entrevista com Andrea Matarazzo já está disponível

Já está disponível nas principais plataformas – Spotify, Apple e Google – o segundo programa do Café Paulista, o podcast oficial do Instituto São Paulo Antiga. Neste episódio Douglas Nascimento conversa longamente com industrial e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Andrea Matarazzo.

Andrea Matarazzo (foto: divulgação)

Durante o programa, gravado na live de 18 de maio, foram abordados diversos temas sensíveis para a capital paulista, como meio-ambiente, transporte, educação, indústria e patrimônio histórico.

Acompanhe a conversa pelo player a seguir: