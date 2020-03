Kallas demole fachada centenária no centro de São Paulo

O último final de semana foi bastante triste para o patrimônio histórico paulistano. Uma fachada antiga histórica, remanescente de um imóvel construído nos primeiros anos do século 20 foi derrubada pela empresa Kallas Engenharia.

De acordo com testemunhas que trabalham em prédios vizinhos, a intervenção para demolir a fachada começou no sábado, poucas semanas após a empresa instalar um painel indicando a propriedade e as devidas autorizações para a obra.

Em poucos dias a fachada foi levada completamente abaixo, sendo que nesta última quarta-feira, 11 de março, não havia mais nada no local exceto pela pilha de entulho do material demolido.

FACHADA NÃO ERA TOMBADA

Apesar de condenável, a demolição da fachada da Rua Florêncio de Abreu pela Kallas não desrespeitou a lei e seguiu todos os trâmites que a legislação paulistana determina. Apuramos que infelizmente a fachada não era protegida com tombamento, facilitando assim a derrubada por conta da empresa dona do terreno.

De acordo com Raquel Schenkman, do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), o local teve sua autorização para demolição em 2018 quando a mesma ainda não estava à frente do órgão. A ausência de tombamento, uma falha inconcebível, acabou servindo de facilitador para a aprovação do parecer autorizando a derrubada.

ÓRGÃO E CONSELHO INEFICIENTES

A pergunta que não quer falar e inquieta os paulistanos e também toda uma comunidade de pessoas ligadas ao patrimônio histórico em São Paulo é a seguinte: Como o DPH deixou um fachada tão importante passar batido e todos esses anos ela não ter sido tombada ?

E mais: Estando na área envoltória de outros bens históricos como a Igreja de São Cristóvão ou mesmo a Estação da Luz como os conselheiros do Conpresp que aprovaram a demolição em 2018 não pensaram na relevância desta fachada ?

É muito importante salientar que preservar a fachada não inviabilizaria, de maneira alguma, qualquer empreendimento imobiliário no local.

FALTOU VISÃO À KALLAS

O caso, trágico para a memória arquitetônica de São Paulo, também traz novamente à tona uma outra realidade: a mentalidade tacanha e a total falta de comprometimento com a cidade por parte de construtoras, neste caso em específico a Kallas dona da área.

Uma solução totalmente viável para a construtora, e que traria um grande benefício de marketing para eles e um gratidão por conta da municipalidade, seria manter a fachada e construir o novo empreendimento atrás. O método, que é chamado de fachadismo, deixaria a fachada preservada e a nova edificação ao fundo, como foi feito anos atrás na construção de um hotel na Rua Araújo.

Um exemplo muito interessante de fachadismo é este localizado em Buenos Aires, na Plaza Lavalle. Chamado Mirador Massue foi construído em 1903 e remodelado em 1989. Observem como a parte sobrevivente da fachada da edificação antiga valorizou o novo edifício:

Ao que tudo indica construtoras e incorporadoras como a Kallas, e tantas outras, preferem sempre o caminho mais difícil: o da total falta de empatia e comprometimento com a cidade onde colhem seus lucros milionários.

Veja abaixo uma galeria de fotos do local de antes e depois da demolição:

Colaboraram com fotografias de durante e depois da demolição: Vinícius Campoi e Paulo Sérgio Mendonça. A ambos o nosso agradecimento.