No mês que completa 66 anos restaurante La Casserole oferece o aniversário solidário

Maio é o mês do nosso aniversário, estamos completando 66 anos!

Desde 1954, tivemos celebrações muito diferentes: recebemos chefs da França, bolamos menus com vários chefs de SP, montamos degustações de nossos pratos, de vinhos e tantas outras mais.

Também tínhamos planos especiais para 2020, mas os problemas com a saúde e a economia se impuseram e nos fizeram revê-los. Como falar de comemoração e festa enquanto a miséria e a fome aumentam na velocidade dos casos de coronavírus?

Ou, melhor: como unir nossa comemoração, nossa viabilidade econômica e o combate à fome? Temos uma cozinha pronta, mas ociosa; cozinheiros qualificados, mas sem trabalho; produtores com oferta, mas sem demanda; e, o mais grave, pessoas com fome, mas sem comida.

Pensando nisso, criamos o Aniversário Solidário do La Casserole, um crowdfunding para produzirmos e distribuirmos 6.600 (ou mais!) refeições e que nos permita atravessar essa crise.

A cada 20 reais arrecadados, doaremos uma refeição para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Priorizaremos quem está no nosso entorno, pois nossa ligação com o Arouche e com o Centro faz parte de nossa essência.

Esta é uma ação sem fins lucrativos. O valor arrecadado será utilizado apenas para custear os ingredientes, insumos, salários, custos fixos (água, luz, gás, aluguel) e despesas adicionais (higiene, limpeza, transporte).

Esta rede solidária beneficiará não apenas moradores de rua, mas também aproximadamente 50 famílias – pessoas de nossa equipe que serão remuneradas, fornecedores do restaurante, pequenos produtores e outros.

Ao longo de tantas décadas, temos a felicidade de contar com o carinho de uma ampla rede de amigos, parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores.

Temos certeza de que toda nossa comunidade vai se engajar neste objetivo tão especial. Nos ajude a alimentar quem mais precisa e a manter o La Casserole mais forte durante – e após – esta pandemia!

Por fim: parabenizamos e agradecemos o pessoal do Cozinha de Combate (Isla, Pitico, Cais e Corrutela) pela iniciativa, bem como a chef Dani França Pinto, Bel Gaia e muitos outros. Estamos aqui e com vocês, para fortalecer este movimento e para garantir o direito básico à alimentação!

