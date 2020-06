Liceu Coração de Jesus comemora 135 anos

O Liceu Coração de Jesus celebra 135 anos neste dia 5 de junho. Localizado na região central da capital paulista e tombado pelo Condephaat, o prédio remete a momentos históricos de São Paulo, abrigando um dos colégios mais antigos ainda em funcionamento na cidade. A instituição foi inaugurada pelos primeiros padres salesianos que desembarcaram em São Paulo, em 1885, sob o nome Liceu de Artes, Ofícios e Comércio.

Na foto, de 1886, o início da vida salesiana em São Paulo (clique para ampliar)

Marcada pela tradição e pela presença religiosa, a escola também ajuda a remontar momentos importantes da história de São Paulo.

Seus primeiros alunos foram filhos de escravos libertos e de imigrantes italianos, que procuravam pelos cursos profissionalizantes de tipografa, impressão, alfaiataria, entre tantos outros. Hoje a escola disponibiliza Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Na foto uma das salas de aulas do Liceu

O conjunto arquitetônico, que ocupa um quarteirão inteiro no bairro dos Campos Elíseos, também inclui a igreja do Santuário Sagrado, construída para abrigar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, vinda da Europa, e o Teatro Grande Otelo. Um dos pontos de destaque da construção, o teatro foi restaurado e reaberto em 2011, com apresentações de peças consagradas.

Vista aérea do colégio e paróquia no ano de 1928 (clique para ampliar)

Tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) em 2013, o complexo mantém as características arquitetônicas originais. O Santuário, construído em estilo renascentista e em forma de basílica também possui a mesma planta retangular de sua inauguração.

Na foto alunos da instituição durante atividades escolares (sem data)

Ao longo dos anos, o Liceu conseguiu preservar suas características históricas e tradições e, ao mesmo tempo, se pautar pela inovação, tendo como pilares a liberdade, o incentivo ao pensamento crítico e a valorização humana.

O colégio conta com o Museu da Obra Salesiana no Brasil (MOSB), com mais de 40 mil objetos colecionados desde o início do século XX. O MOSB é o centro de memória do Colégio Liceu Coração de Jesus e promove exposições temporárias e visitas educativas.

Na foto alunos do Liceu Coração de Jesus

Curiosidades

1 – Pelas salas de aula do colégio passaram personalidades brasileiras ilustres como os atores Sérgio Cardoso, Grande Otelo (que deu nome ao teatro do Liceu) e Fúlvio Stefanini e o cantor Toquinho.

Na foto a configuração original do teatro da instituição

2 – O colégio adotou a instrução militar na época da campanha lançada em 1908 pelo Marechal Hermes da Fonseca, para que o ensino militar fosse obrigatório no país, com foco na formação de caráter, no patriotismo e no civismo. Depois dos estudos, os alunos recebiam caderneta reservista do Exército, ficando assim isentos do serviço militar do quartel.

Na foto alunos da instrução militar posam para fotografia no ano de 1926 (clique para ampliar)

3 – A música sempre esteve presente no colégio. Os Canarinhos do Liceu Coração de Jesus ganharam grande notoriedade e passaram a ser conhecidos mundialmente, com destaque para duas figuras ilustres que fizeram parte do coral: o maestro Roberto Tibiriçá, titular da cadeira de nº 5 da Academia Brasileira de Música desde 26 de março de 2003 e membro Honorário da Academia Nacional de Música, Rio de Janeiro desde 2018; e o tenor lírico Thiago Aracam, famoso por se apresentam em diversos teatros no mundo.

Na foto a fachada do liceu e igreja no ano de 1928 (clique para ampliar)

4 – O colégio foi atingido por um bombardeio da Revolução de 1924, conhecida como segundo movimento tenentista do país, pedindo o fim do governo da República Velha, reformas no ensino público, voto secreto, poder político ao exército, fim da corrupção e destituição do presidente Artur Bernardes.

A revolução ficou conhecida como o maior bombardeio ocorrido na cidade de São Paulo: diversos prédios e casas foram destruídos, principalmente em áreas operárias. O bombardeio atingiu a torre e os portões do Santuário do Sagrado Coração de Jesus – as marcas estão visíveis até hoje para quem passa pela Alameda Glete (veja foto abaixo). Também é possível ver os fragmentos das bombas, expostos no Museu da Obra Salesiana no Brasil (MOSB).

Os círculos mostram algumas das marcas de bala da Revolução de 1924 perpetuadas no gradil da instituição

