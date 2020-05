Lives do São Paulo Antiga começam nesta sexta-feira

O Instituto São Paulo Antiga inicia nesta sexta-feira, 15 de maio, uma série de lives com pessoas ligadas ao patrimônio histórico paulistano, a cultura da cidade e também com os já declarados pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Transmitidas pelo app Instagram sempre às 19:00 horas, as entrevistas vão abordar temas ligados à história da cidade, cultura, curiosidades e patrimônio histórico, além de temas ligados à municipalidade em geral.

A primeira live será com a diretora do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH), Raquel Schenkman. Além de dirigir o órgão e atuar como arquiteta, Schenkman é graduada e mestre pela FAUUSP, além de docente da PUC-SP.

Na próxima semana as lives começam já na segunda-feira, 18 de maio, com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Andréa Matarazzo. No dia 20 será dia de conversar com o pesquisador independente José Vignoli sobre as Indústrias Matarazzo, além de dia 21 de maio Elizabeth Florido, jornalista e especialista em história da Mooca que foi responsável pelo tombamento do Cotonifício Crespi.