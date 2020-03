Na Rua Manoel Dutra, bairro do Bixiga, encontramos estes dois sobrados geminados que foram construídos em conjunto.

Construídos entre as décadas de 1930 e 1940 tratam-se de dois imóveis muito interessantes onde a preservação encontrou diferentes destinos nas mãos de seus proprietários.

O sobrado da esquerda já sofreu muitas alterações em sua fachada, descaracterizando o bastante de seu estado original. Todas as suas janelas do andar superior foram substituídas por outras menores, em alumínio, enquanto no térreo a janela ao centro foi substituída por outra, em madeira, porém maior que a originalmente instalada o que descaracterizou o tamanho padrão. As portas também foram substituídas por outras mais novas, em madeira, e também foram instaladas grades.

Já o outro sobrado, que inclusive está à venda*, está muito próximo à arquitetura original. Suas alterações, compreensíveis até, deram-se apenas nas portas que dão entrada aos dois apartamentos, enquanto os demais aspectos mantém suas originalidades preservadas.

Vale lembrar que em ambos os casos apesar de serem dois sobrados são no total quatro apartamentos, com uma entrada de cada unidade por cada porta na extremidade e compartilhando uma escada em comum, construída bem no centro de cada um dos imóveis. Trata-se de uma arquitetura interessante e que aproveitou muito bem a área diminuta de seus lotes.

Veja mais fotos na galeria a seguir (clique na foto para ampliar):

* Os dados da imobiliária foram removidos das imagens de acordo com a nossa política editorial