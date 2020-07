Prazo oficial: 12 dias

Lambuja da Helô: 3 dias

A SER REALIZADO:

– encanamento do piso de baixo

– reboco externo fachada e janela

– reemquadramento do vitrozão da fachada

– acerto do puxador do vitrozão

– fechamento e reboco do vão do cavalete antigo

– instalação da porta de entrada

– acabamento da porta de entrada (lixar e envernizar)

– rebocar hall entrada

– viga sob a escada acabada

– reboco e pintura da lateral externa ambos lados (direita e esquerda do imóvel)

– pintura do forro (selante, massa e pintura)

– repintura do andar de cima todo

– pintura porta do banheiro e guarnição

– instalação e pintura da grade de proteção

– pintura do hall de entrada incluindo a escada

– terminar o acabamento do banheiro em geral (o registro que está projetado para fora)

– porta do banheiro pintada com acabamento dos azulejos

– teste de eficiência da hidra

– acabamento na porta do balcão (lixar, envernizar, preencher vão com massa e colocar a guarnição, acertar pontos presos com a plaina, acertar o buraco na tranca da porta balcão no chão)

– segunda demão de tinta nos vitrôs do banheiro e sala (que dão pro terracinho lá dentro)

– pintura do rodapé da escada

– Finalizar os rodapés do piso atrás da porta balcão e junto a escada