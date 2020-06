Theatro Municipal de São Paulo exibe ‘O Barbeiro de Sevilha’ na internet

O Theatro Municipal de São Paulo, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, disponibiliza a partir das 20h desta sexta-feira, 19 de junho, a íntegra de O Barbeiro de Sevilha, do italiano Gioachino Rossini. Uma ópera muito conhecida pela ária “Fígaro… Fííígaro”, que está entre as mais populares e já parafraseada em diversos formatos, inclusive em desenhos animados.

Foto: Divulgação (clique para ampliar)

Para ver e rever é só entrar no YouTube do Theatro Municipal . O conteúdo fica disponível para acesso gratuito a qualquer hora do dia e sem necessidade de cadastro, com a opção de legenda em português do próprio YouTube. O público ainda pode baixar um livro com informações da ópera.

A história traz o Conde de Almaviva, que se apaixona pela jovem Rosina, mantida trancada em casa pelo tutor. Para vê-la, o apaixonado pede ajuda de Fígaro, cabeleireiro e barbeiro da casa. A montagem escolhida foi apresentada no palco do Theatro Municipal em fevereiro de 2019, abrindo a temporada lírica daquele ano com a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico. A direção musical e regência é do maestro Roberto Minczuk e a direção cênica de Cleber Papa. Os cenários e figurinos levam assinatura de José de Anchieta, marcando o que seria um de seus últimos trabalhos.

Foto: Divulgação (clique para ampliar)

No elenco, o barítono David Marcondes interpreta Figaro, a mezzo-soprano Luciana Bueno como Rosina, o tenor Anibal Mancini em Conde de Almaviva e o baixo Saulo Javan como Dr. Bartolo. Completam a lista, o baixo Matheus França (Don Basilio), o barítono Vicente Sampaio (Fiorello), a soprano Denise Yamaoka (Berta), o baixo Andrey Mira (Sargento) e o atores Fabrizio Santos e Sergio Seixas, nos papeis Ambrogio e Notário, respectivamente.

No YouTube do Theatro Municipal também é possível assistir a íntegra das óperas A Viúva Alegre e Rigoletto, e o espetáculo A Biblioteca de Babel com o Balé da Cidade de São Paulo, além de outros conteúdos.

+ Municipal Online

Enquanto o Theatro Municipal de São Paulo segue fechado por determinação da prefeitura para evitar a propagação do novo coronavírus, o território digital é o novo palco. Tem performances de câmara, cursos livres, gravações solo em versões reduzidas para piano, vídeos completos de espetáculos e lives com profissionais do teatro.

Tudo isso com acesso gratuito e irrestrito nas páginas do Theatro Municipal no Instagram, Facebook ou YouTube. Não deixe de acompanhar também o Podcast Theatro Municipal, apresentado por Ligiana Costa. O último episódio traz uma conversa sobre culinária e ópera com o maestro Alessandro Sangiorgi, regente assistente da Orquestra Sinfônica Municipal, e o compositor Leonardo Martinelli.

+ Theatro Municipal de São Paulo: theatromunicipal.org.br