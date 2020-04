Os melhores designers de moda de São Paulo

A indústria da moda no Brasil continua crescendo e continua se projetando

internacionalmente, muitos dos talentosos estilistas de hoje nasceram e cresceram em um paraíso da moda chamado São Paulo. O sector foi alimentado por criações de especialistas em moda que continuam a dar o que falar em importantes desfiles mundiais.

Muitos dos estilistas brasileiros geram emoções contagiosas nos compradores em um concerto de gostos, preferências e tendências que impulsionam o consumo de suas confecções de alta costura.

Quanto antes, mostramos os melhores designers de moda que revolucionaram o mercado do Brasil e outros países por seu trabalho artístico e criativo no mundo da moda.

FRANCISCO COSTA

Francisco Costa é um estilista de renome no ambiente da moda, desde 2003 esteve a cargo da Calvin Klein, à idade de 43 anos. Em sua trajetória, até se tornar responsável por Calvin Klein, obteve duas vezes o prêmio (2006 e 2008) do Council Fashion designers of America (CFDA) ao melhor designer de uma coleção feminina.

Este profissional criativo sempre esteve no ambiente da moda, sua mãe era a diretora de uma empresa de roupas infantis. Ao completar 20 anos, foi para Nova Iorque, aprendeu inglês e dedicou-se a estudar no Fashion Institute of Technology. Durante 5 anos trabalhou com a prestigiada firma Oscar de la Renta, depois Gucci e desde 2001 incorporou-se a Calvin Klein.

Costa adicionou seu estilo brasileiro, quente e tropical às criações com clássicas com linhas minimalistas e esportivas próprias de Calvin Klein, ganhando um espaço importante no movimento da moda e elevando os projetos a outro nível. As celebridades Eva Mendes e Ashley Olsen são fãs de suas coleções autênticas.

ALEXANDRE HERCHCOVITCH

Tal como o seu colega Francisco Costa, o estilista Alexandre Herchcovitch teve uma mãe que influenciou significativamente a sua formação como designer. Regina se dedicou a promover seus projetos nas reuniões, e seus familiares e amigos apoiaram nos inícios da carreira do designer.

Herchcovitch tem um estilo único, excêntrico com um toque sublime e delicado que brindam os esmerados detalhes de rendas em suas coleções de lingerie. As jaquetas e camisas são confeccionadas com mangas estilo vitoriano, decoradas com cristais de cores brilhantes e elegantes.

PEDRO LOURENÇO

Pedro Lourenço sempre teve um bom olho para a moda, leva o desenho nas veias por se tratar do filho de celebridades da moda brasileira como Reinaldo Lourenço e Gloria Coelho. Pedro praticamente cresceu neste ambiente exclusivo em que teve a oportunidade de aprender com todo o funcionamento da indústria da moda.

Em sua pré-adolescência dedicou-se a trabalhar em forma esporádica para a linha de sua mãe ‘Carlota Joakina’, e já aos doze anos tinha preparada sua primeira coleção a qual foi apresentada na semana da moda em São Paulo em 2002.

Anos mais tarde Lourenço continuou a melhorar sua técnica desenhando Lanvin e Giambattista Valli, até consagrar-se com sua própria marca de designer.

BARBARA CASASOLA

A ilustre estilista brasileira Barbara Casasola estudou no Central Saint Martins em Londres e posteriormente se formou em Milão com menção honorífica. Trabalhou arduamente com o famoso designer Roberto Cavalli, no cargo de assistente de design por três anos. Casasola aproveitou este período para superar-se e participar no desenho de coleções para mulheres.

Graças a esta valiosa experiência Casasola pôde oferecer assessoria a notáveis casas de moda em Paris. No seu regresso a Londres em 2013 brilhou na passarela com uma coleção chamada White Cube. Um ano depois triunfou em Florença em Pitti uomo resultando ganhadora do prêmio Designer de Mulheres Convidadas. Atualmente continua construindo um caminho de êxitos transmitindo a linguagem visual do Brasil com peças têxteis impecáveis e de alta qualidade.

Outros designers brasileiros que não podem ficar fora deste post, por sua carreira destacada no campo da moda são: Sandro Barros, Ocimar Versolato, Bruno Basso, Fabiana Milazzo, Helo Rocha, Luiz Cláudio e Carlos Miele.