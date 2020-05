A Rua Florêncio de Abreu atualmente é uma via que fervilha de pessoas caminhando o dia inteiro. Isso se deve ao fato da rua ter se transformado no principal endereço de ferragens e ferramentas de São Paulo e também por estar colado ao endereço mais agitado da capital paulista: a Rua 25 de Março.

Porém muito antes a rua era um dos endereços mais elegantes de São Paulo, com casarões, palacetes e a medida que o anos iam passando pelo século 20, alguns hotéis.

E um deles vamos falar aqui, trata-se do já extinto Palace Hotel:

O hotel em 1920 (clique na foto para ampliar)

Localizado no atual número 418 (antigo 102) da Rua Florêncio de Abreu, o Palace Hotel foi um dos vários que surgiram na cidade naquela década para trazer mais conforto para viajantes. Por isso ficava relativamente próximo das linhas férreas São Paulo Railway, Sorocabana e Cantareira.

Inaugurado em 1920 é obra do célebre arquiteto Ramos de Azevedo, que também projetou o Palacete Barros que fica exatamente em frente a este, do outro lado da rua.

Com a edificação sendo propriedade então de Augusto Rodrigues e o hotel de Guilherme Seabra, foi considerado um dos mais modernos do país em sua época de acordo com a imprensa contemporânea à sua inauguração. Em suas dependências existiam 130 quartos, um grande salão de refeições, salão de concerto e uma luxuosa sala de visitas.

A sala de jantar do hotel (clique na foto para ampliar)

Os quartos eram todos dotados de luz elétrica, água corrente (algo nem sempre presente nos quartos de hotéis da época), aquecedores elétricos e telefone.

A cerimônia de inauguração ocorrida na noite de 17 de julho de 1920 foi bastante concorrida e contou com a presença de paulistanos ilustres, políticos da cidade e grande parte da imprensa.

Um dos quartos disponíveis (clique na foto para ampliar)

O hotel logo cairia nas graças não só de hóspedes, como de paulistanos que se utilizavam das dependências para tomar chá, assistir pequenos concertos e a realização de festas e solenidades. A fotografia abaixo mostra um jantar oferecido ao grande escritor brasileiro Monteiro Lobato em 1921.

Com o deslocamento do público cliente das redes hoteleiras para outras regiões do centro paulistano, como os arredores da Praça da República, Avenida Paulista e Ipiranga o hotel foi aos poucos perdendo sua relevância, mas prosseguiu funcionando até a década de 1970.

clique na foto para ampliar

Após fechar a área foi vendida e atualmente pertence a Magazine Pelicano LTDA e São Felipe Agropecuária Comercial S/A e funciona ali o centro de compras popular conhecido como Shopping 25 de Março.

Para adaptar um hotel a um centro de compras ocorreu um grande reforma – de gosto bastante duvidoso – pois tirou praticamente todo o encanto da fachada projetada por Ramos de Azevedo, deixando-o com o visual “pelado” por estar ausente dos detalhes originais.

Atualmente na cor amarela, o prédio já teve uma berrante cor azul e antes da Lei Cidade Limpa tinha sua fachada com letreiros e luminosos maiores e que escondiam ainda mais o pouco do que resta do que um dia foi um charmoso hotel projetado por um arquiteto cujo nome é um símbolo da capital paulista.

Veja mais fotos do antigo Palace Hotel no momento de sua inauguração:

O bar do hotel (clique na foto para ampliar)

A sala de visitas do hotel (clique na foto para ampliar)

Bibliografia consultada:

* A Vida Moderna – edição 0388 (julho 1920) pp 20,21 e 25

* A Vida Moderna – edição 0412 (1921) pp 18

* A Cigarra – edição 0386 (julho 1920) pp 16

* Correio Paulistano – edição de 17/06/1920

* Correio Paulistano – edição de 17/07/1920

* Correio Paulistano – edição de 18/07/1920

* Base de dados de IPTU da Cidade de São Paulo, ano base 2019