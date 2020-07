Inaugurado em abril de 1926, o Penha Theatro foi uma das importantes salas de projeção deste bairro paulistano, inicialmente intercalando filmes e apresentações de teatro de revista.

Como no princípio os filmes exibidos eram mudos, uma pequena orquestra executava a trilha sonora. Seu primeiro filme sonoro foi exibido em 1931 e suas atividades se encerraram nos anos 1980.

Penha Theatro em 1927

Este comparativo é um pouco diferente do normal. Ao invés de mostrar a fachada do imóvel que outrora abrigou o cinema, as duas fotografias mostram os fundos do cinema, a partir da Rua Capitão Avelino Carneiro.

Na imagem é possível observar o letreiro com a inscrição “Penha Theatro” que sobrevive impecável há quase um século. Felizmente nenhum incauto ousou remover dali.

CURIOSIDADE:

Durante sua trajetória o Penha Theatro chegou a pertencer a um lendário jogador de futebol do Corinthians, o goleiro Tuffy. De acordo com pesquisas que realizamos, ele teria sido proprietário da sala de exibição entre 1931 – ano em que parou de jogar – até 1935 ano em que viria a falecer vitimado por pneumonia dupla.

