Um dos estabelecimentos mais antigos e famosos da Rua Augusta, a Plas, fechou suas portas no tradicional endereço paulistano, prometendo em breve reabrir em seu novo endereço nas proximidades do Morumbi Shopping.

Local fechou definitivamente na Rua Augusta (foto: José Vignoli)

Fundada em 1954 – a tradicional alfaiataria especializada em chapéus e camisas – desde o falecimento de seu fundador, Maurice Plas, em 2015 aos 88 anos, vem sendo administrada pelos seus filhos Robert e Maurice.

De acordo com o que a reportagem apurou seus filhos – atuais proprietários do estabelecimento – decidiram mudar a loja para o outro bairro por decisões de proximidade com suas residências e com eventual público.

DECISÃO CORRETA ?

Esperamos que as razões dessa mudança tão radical, do centro para o Morumbi, venha a ser exitosa. Contudo Plas e Rua Augusta sempre serão sinônimos. Contudo são raras as mudanças de endereços de estabelecimentos tradicionais que costumam obter êxito.

Mais que um estabelecimento tradicional, a loja era uma das grandes atrações da Rua Augusta

Muitas vezes o negócio está envolvido não somente no produto oferecido em si, como também toda a mística envolvendo o ato da compra, como a ida ao local, o visual do estabelecimento antigo com sua aparência exótica e única e a relação do bairro ou mesmo da rua com o referido comércio.

Ao mudar para um lugar tão diferente a tradição que restava da Plas – a loja antiga, o “point”, e até a atração um tanto quanto turística ficou para trás. E ainda não temos mais o Maurice por ali, logo as chances de virar “apenas mais um lugar” são grandes.

São Paulo perdeu com isso um importante pedaço de sua memória comercial e afetiva.

Para acompanhar as novidades sobre a Plas, recomendamos seguir o site oficial deles, basta clicar aqui.