Tão charmosos quanto as casas, os edifícios baixos – que já acostumamos chamar de predinhos – também são construções bastante agradáveis e que, diferente dos arranha-céus, não roubam o sol de ninguém.

Em quase todos os bairros paulistanos, seja no centro ou distante dele, existem pequenos edifícios de até 5 andares que são moradias muito confortáveis, e que costumam ter arquitetura muito interessante.

clique na foto para ampliar

Localizado na Rua Otávio Nébias esquina com a Rua Maria Figueiredo, na região do Paraíso, o pequeno edifício da imagem acima é uma construção graciosa.

Erguido em 1944 é um imóvel de 3 andares com apartamentos e ponto comercial e ao que parece pertence a um só proprietário. Os apartamentos não são todos do mesmo tamanho, com variações entre 111 e 166m².

clique na foto para ampliar

Apesar de estarem em excelente estado de conservação, toda a edificação foi desocupada e suas portas e janelas foram emparedadas com blocos e tijolos em dezembro de 2014. Desde então nada de novo aconteceu com o edifício que segue fechado.

Infelizmente não é possível saber se o imóvel foi colocado à venda – não há placas no local e uma busca em imobiliárias da região não obteve retornos – ou se está aguardando uma reforma ou mesmo demolição.

portas e janelas lacradas desde 2014 (clique na foto para ampliar)

De acordo com os dados públicos disponíveis no IPTU*¹ paulistano, a propriedade está em nome de WZ Varanda Administradora de Bens*². O ‘WZ’ do nome remete a Waldomiro Zarzur, engenheiro paulistano falecido em 2013 conhecido por projetar e construir o maior arranha-céu de São Paulo*³ o Palácio Zarzur e Kogan, popularmente conhecido com seu nome anterior, Mirante do Vale.

Vista para a Rua Maria Figueiredo, à direita (clique na foto para ampliar)

Qual será o destino que darão a este adorável edifício ? Enquanto nada acontece só nos resta acompanhar e torcer para que tenham a visão de manter esta charmosa construção de pé. Se vier a receber um retrofit, como vem acontecendo com ótimos resultados em tantos outros “predinhos” paulistanos, é bem possível que seja rapidamente locado ou vendido.

Veja mais fotos a seguir (clique na foto para ampliar):

NOTAS:

*1 – Planilha ano base 2019 – Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo

*2 – Fonte: Jucesp – Junta Comercial do Estado de São Paulo, consultado em 02/07/2020.

*3 – Outrora o maior arranha-céu do Brasil, o Palácio Zarzur e Kogan perdeu o título em 2014 para o Millennium Palace construído em Balneário de Camboriú (SC).