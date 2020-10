Fazendo uma pesquisa sobre a Rua Bela Cintra encontramos no Google Street View a imagem de uma residência interessante, que foi demolida já tem um bom tempo lá atrás em 2010:

clique na foto para ampliar

Localizada no número 171, tratava-se de uma construção das primeiras décadas do século 20 que acabou sendo demolida junto com seus vizinhos do lado direito para dar lugar a um novo edifício residencial.

Apesar de ter algumas alterações pontuais aqui e ali a casa estava em ótimo estado de conservação e tinha uma arquitetura muito interessante. Contudo isso não foi o bastante para que ela fosse poupada, sendo colocada abaixo entre setembro e dezembro de 2010.

A foto abaixo mostra um pouco dos belos detalhes da fachada:

clique na foto para ampliar

É realmente uma pena que esta simpática residência tenha deixado de existir, ainda mais em uma rua como a Bela Cintra cada vez mais adensada e complicada de se trafegar justamente por conta da grande concentração de edifícios erguidos por ali. Essa complicação se estende por outras ruas próximas, igualmente caóticas, como Haddock Lobo e Frei Caneca.

Planejamento urbano não é algo que a gente encontra fácil na capital paulista. Abaixo, fotografia do terreno já limpo em janeiro de 2011:

clique na foto para ampliar

Crédito das imagens: Google Street View