São Paulo Antiga estreia seu podcast

Temos uma ótima novidade para você leitor. Nesta segunda-feira estamos estreando o Café Paulista, nosso podcast oficial.

O episódio de estreia, que já está disponível, é a ótima entrevista gravada na última sexta-feira entre Douglas Nascimento – nosso editor – com a diretora do Departamento do Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo (DPH), Raquel Schenkman.

No bate papo de cerca de 45 minutos foram tiradas as dúvidas mais comuns dos leitores e seguidores do São Paulo Antiga acerca de questões como tombamento, patrimônio histórico e legislação.

Os próximos episódios entrarão diariamente, sempre as 11:00 horas da manhã. Para acompanhar basta seguir o nosso podcast diretamente na plataforma do Spotify.

Em breve nosso podcast também estará disponível nas plataformas Apple e Google.