Quando pensamos no bairro do Pacaembu geralmente lembramos daquelas construções sisudas ou cercadas por muros altos que nos privam de conhecer os detalhes da arquitetura do bairro, que é muito interessante e diversificada.

Mas ainda assim é possível encontramos imóveis que ainda mantém seus muros ou muretas originais – e baixos – permitindo uma ampla visão da sua fachada e de seus detalhes arquitetônicos.

É o caso deste interessante sobrado a seguir:

Localizada na Rua Maria Tourinho e construído em 1942 esse palacete é uma das mais interessantes construções deste trecho do bairro, seja pela sua arquitetura antiga preservada ou seja pelo seu jardim que ostenta duas grandes e belas árvores que escondem parte da fachada.

De acordo com nossas pesquisas e com a palavra de moradores do entorno esta residência foi moradia de Miguel Abul Hiss*¹ e está desocupado já se vão muitos anos. Alguns vizinhos dizem desde 2010 outros de mais tempo ainda.

Se está realmente vazia ou não, o que nos chama a atenção é o excelente estado de conservação da residência, pelo menos no que tange a fachada onde é possível observar que todos os detalhes originais estão preservados seja na parte de alvenaria ou mesmo em janelas, gradis e portas.

No limite com a calçada mureta, portões e gradis também estão totalmente preservados e são os originais da construção.

na fachada preserva-se seus detalhes originais

O mato tanto na calçada quanto no jardim tem momentos distintos. Tem épocas que passamos por ali que está bem alto e outras que está tudo cortado, mostrando que caso esteja desocupada está ao menos sendo bem cuidada. E esperamos que ao menos continue assim.

*1 – A lista telefônica de assinantes do ano de 1961 confirma que ao menos neste ano em questão residiu uma pessoa de nome Miguel Abul Hiss. De acordo com o IPTU paulistano ano base 2019 o imóvel está em nome de Silvia Hiss.

Veja abaixo mais imagens do imóvel: