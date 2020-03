A região do Belém mais próxima à Rua Herval e suas adjacências é uma área muito interessante para se observar residências antigas. Talvez a especulação imobiliária na região tenha sido retardada pela existência ali perto, durante décadas, da extinta FEBEM que, convenhamos, não ajuda em nada a valorização de imóveis.

Assim sendo por ali é possível encontrar casas antigas muito interessantes que, até hoje, são mantidas muito bem preservadas. É o caso dessa residência abaixo:

Localizada no número 372 da Rua Engenheiro Andrade Júnior, esse sobrado é de uma beleza encantadora e de arquitetura única no bairro. Totalmente preservado em sua originalidade, tendo apenas um toldo para cobrir o veículo instalado, o imóvel desperta a atenção dos entusiastas de casas antigas.

Desde o pequeno detalhe de azulejaria no topo da fachada até os piso de caquinhos de cerâmica no quintal, todos os detalhes são únicos. Destaco a ornamentação da balaustrada que é bastante peculiar, aos detalhes na entrada do imóvel com colunas.

A região é bem servida de ótimas construções antigas e, por serem relativamente próximas uma das outras, podem até ser visitadas em forma de tour. Recomendo!

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):