TV Cultura exibe “A Guerra dos Paulistas” neste 9 de julho

Nesta quinta-feira (9/7), data em que é celebrada a Revolução Constitucionalista de 1932, a TV Cultura leva ao ar o documentário A Guerra dos Paulistas, dirigido por Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi. A produção, uma parceria entre a emissora e a Buriti Filmes, traz um panorama desse evento histórico que marcou a história da democracia brasileira. Parte de uma programação especial promovida pela TV Cultura, intitulada São Paulo, Sempre à Frente de seu Tempo, vai ao ar às 20h15.

O filme apresenta a história do movimento liderado pelo Estado de São Paulo contra o regime ditatorial instaurado por Getúlio Vargas, em 1930, e a favor da convocação de uma Assembleia Constituinte.

Em linguagem acessível e ritmo envolvente, ele mostra a saga dos paulistas que, armados, foram às ruas em defesa dos diretos democráticos, além de responder a questões-chave, como ‘por que essa guerra aconteceu?’, ‘quem participou?’, ‘como a guerra acabou?’ e muitas outras.

A Guerra dos Paulistas, agora remasterizado e convertido em 4k, conta com imagens de arquivo e um roteiro ficcional, escrito por Luiz Bolognesi. Com participação de Caco Ciocler e narração de Selton Mello, a produção também exibe depoimentos de ex-combatentes de uma das mais violentas guerras da América no século 20.

Caco Ciocler (à esquerda) em cena de “A Guerra dos Paulistas”

Ficha técnica

Direção: Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi

Roteiro: Luiz Bolognesi

Produção: Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi

Produção Executiva: Mário Borgneth e Beto Tibiriçá

Coordenação de Produção: Luís Oliveira e Lina Murano

Direção de Fotografia: Mauro Martins

Montagem: Rodrigo Menecucci

Arte: Ricardo Carelli

Pesquisa: Marcelo Aith

Assistente de Direção: Ariene Leite

Direção de Arte: Déia Brito

Figurinos Ficção: Carolina Lee

Trilha Sonora: Marcelo Kubagawa e Mário Lima

Arte e Finalização: Dínamo Filmes

Elenco: Caco Ciocler, Thiago de Brito e Zedu Neves

Locução: Jiddu Pinheiro

Realização: TV Cultura e Assembléia Legislativa do Estado de SP

Produção: Buriti Filmes

Distribuição: TV Cultura

Duração: 55 minutos

Ano – 2002