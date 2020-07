Muitas empresas tem presença destacada através de suas marcas e símbolos e a Mercedes-Benz soube aproveitar a sua conhecida estrela colocando-a no topo de diversos edifícios no mundo.

Esta ação teve início em seu próprio prédio de escritórios na Breitscheidplatz em Berlim no ano de 1965 com uma estrela de 20 metros de diâmetro que como todas as outras, girava. São Paulo foi uma das cidades que recebeu uma grade estrela e parece que era uma das maiores do mundo. Estava instalada no topo do Edifício Mendes Caldeira cuja história já foi contada aqui.

Edifício Mendes Caldeira, na Sé, e a estrela giratória da Mercedes-Benz no topo

Antes mesmo do edifício ser entregue a estrela já estava instalada e isso é muito visível num anúncio publicado em maio de 1960 procurando comercializar as últimas unidades do empreendimento. O próprio anúncio aproveitava a existência da estrela colocando que o Edifício Mendes Caldeira era o “arranha céu da “Boa Estrela””.

A estrela pode ser vista em imagens de diversos postais da Praça da Sé editados na década de 60 já com o edifício completamente operacional, porém com o Metrô já planificado em 1968 a mesma foi retirada diante da desapropriação do prédio e substituída por um anúncio do vermute Cynar.

A estrela da Mercedes-Benz no Edifício Mendes Caldeira

Mas este não seria o fim da “Boa estrela”, pois outra foi providenciada e colocada em plena Avenida Paulista mais exatamente no topo do Edifício Baronesa de Arary. São poucas as imagens que nos mostram isso. Estávamos no início da década de 1970 e lá estava ela novamente girando num dos pontos mais visíveis da avenida na época. Não se tem registro de quanto tempo lá ficou, mas sem dúvida brilhou.

No canto direito da fotografia a estrela da Mercedes-Benz

Mais recentemente outro prédio em São Paulo, o “Paulista Star Corporate Building” na Alameda Campinas, 1.070 ostentou uma estrela no topo. Esta foi retirada quando da Lei Cidade Limpa em 2006, porém seu contorno vazio lá permanece vide foto abaixo.