1941 – O ano da proibição dos cassinos

A concepção de jogos pela internet é um tanto obscura no Brasil. Tecnicamente falando, operar um cassino online de dentro do Brasil é completamente ilegal pelo CCA (Lei de Convenção Criminal) já que envolve jogos de azar – mas jogos de poker por exemplo, como cliente de um cassino online não viola nenhuma lei. Assim, muitos dos principais serviços de software de cassino online do mundo garantem que os residentes brasileiros acessem seus servidores. Em vez de bloquear esses jogadores, como eles são forçados a fazer em muitos países, as principais plataformas de cassino online podem permitir que os brasileiros entrem no jogo porque não há nenhuma lei que os proíba de fazer isso.

A ascensão da base de usuários de internet do Brasil tem sido bem documentada, mais de 100 milhões de pessoas contam como participantes online ativos, por isso a indústria de jogos de azar online está interessada em manter esse fluxo financeiro. Com o poker online em constante crescimento no Brasil, até mesmo a classe política foi forçada a aceitar o inevitável – mesmo que a posição do Brasil nas competições mundiais seja surpreendente, as leis contra os jogos de azar estão, de fato, fundamentadas em interpretações legais, ultrapassadas.

Entre as nações que representam coletivamente as 20 economias mais fortes do mundo, o Brasil é o único país não-muçulmano a não ter uma indústria de jogo legalizada. E enquanto a Arábia Saudita e a Indonésia abrigam pessoas que evitam o jogo por respeito à sua prática religiosa, o Brasil não tem razão para proibir a atividade. Quando o impacto da influência de décadas de experimentação com a governança democrática é levado em conta, decifrar a motivação por trás da proibição do jogo no Brasil se torna uma tarefa extremamente complexa.

A Lei de Convenção Criminal (CCA), de 1941, proíbe todos os jogos de azar definidos como “um jogo em que ganhar ou perder depende exclusivamente ou principalmente da sorte; aposta em cavalos ou aposta em qualquer competição esportiva.” O CCA anulou uma lei de 1930 que permitia que os jogos de azar fossem jogados livremente. Na época, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais eram considerados as capitais dos cassinos do Brasil, com cidades como Santos e Petrópolis ostentando cassinos de classe mundial.

Quando o Palácio Quitandinha abriu seus negócios em Petrópolis, em 1944, ele se tornou o maior estabelecimento de jogos de azar em todas as Américas do Sul e Central. Celebridades como Greta Garbo, Carmen Miranda, Walt Disney e Bing Crosby foram patronos do Palácio Quitandinha durante seu breve apogeu. Outros grandes cassinos do Brasil durante a era pré-proibição incluíam o Copacabana Palace, o Hotel Atlântico e o Hotel Parque Balneário.

Infelizmente para os fãs do cassino, o presidente Eurico Gaspar Dutra promulgou a quinta constituição do país em 1946, e entre seu pacote de reformas estava o Decreto Lei 9215. Esse decreto exigia o fechamento imediato de todos os cassinos no país, levando os jogos de cassino ao reino da ilegalidade até hoje. Todas as licenças e contratos concedidos aos operadores de cassinos foram rescindidos, enquanto as propriedades foram fechadas e equipamentos de jogos foram confiscados.

Embora o mandato do presidente Dutra seja reconhecido hoje como uma mudança fundamental para reformas democráticas positivas na história do Brasil, o Decreto Lei 9215 é a razão pela qual uma nação com mais de 200 milhões de habitantes não tem direito a se divertir livremente em um cassino.

Atualmente, os jogos de poker são considerados como um esporte da mente e profissionais brasileiros de sucesso, como André Akkari, agora contam com as superestrelas de futebol Ronaldo e Neymar Jr. também fazendo história no poker. Mesmo assim, há várias gerações, os brasileiros têm sido forçados a desfrutar de seus jogos em mercados não regulamentados, uma vez que a política legal de longa data do país tornou os jogos em cassinos físicos expressamente proibidos.

Logo depois do resultado das últimas eleições, ainda em 2018, a equipe do presidente eleito colocou em pauta a discussão sobre a legalização dos cassinos no Brasil, mas como todos os noticiários informaram na época, o presidente não pretende “liberar geral”. O objetivo inicial do governo é estruturar as regiões onde há possibilidade de geração de empregos e viabilizar o recolhimento de impostos.

Mesmo assim, Brasil continua sendo um dos países onde mais se joga no mundo. E este setor ainda não legalizado, tem movimentado mais de R$ 20 bilhões por ano.