22 ônibus paulistanos para matar saudades

Amados por uns e odiados por outros, os ônibus fazem parte do cotidiano de São Paulo. Eles estão presentes em nossa cidade desde o início do século 20, com os famosas veículos abertos apelidados de “jardineiras” ou de “mamãe, me leva?(*)”.

Os autobondes, como eram chamados inicialmente, chegaram a São Paulo em julho de 1911 para substituir o ultrapassado transporte movido a tração animal (burros) e para fazer concorrência aos bondes elétricos.

A primeira frota, de um total de 10 veículos, era da marca Sauer e foi importada da Alemanha pela Companhia de Transportes Auto Paulista. A foto a seguir mostra um deles por aqui:

Era apenas o início de uma história de São Paulo com os ônibus que nunca mais parou. Até mesmo os bondes ficaram pelo caminho, entretanto os ônibus permanecem até os dias de hoje sendo um dos principais meios de transporte do paulistano.

A evolução destes veículos em nossa cidade foi apresentando modelos dos mais curiosos. Desde os nacionais fabricados pela Grassi, Caio ou Thamco, ou veículos importados de países como os Estados Unidos (elétricos ou a diesel).

Para homenagear esta modalidade de transporte coletivo tão importante para a nossa cidade, fizemos uma seleção de 22 imagens de ônibus antigos para viajarmos no tempo. São 11 elétricos e 11 convencionais, veja as fotos:



1 – EMPRESA AUTO ÔNIBUS ALTO DO PARI (FOTO DE 1961)

2 – ÔNIBUS ACLO (APELIDADO DE CAMÕES) PRODUZIDO PELA GRASSI (FOTO DE 1955)

3 – AUTO VIAÇÃO NAÇÕES UNIDAS – LINHA PRAÇA DO CORREIO (SEM DATA)

4 – E.O GUARULHOS – LINHA GUARULHOS – PRAÇA DO CORREIO (SEM DATA)

5 – ÔNIBUS FNM (CHAMADO DE PAPA-FILA) ESPÉCIE DE AVÔ DOS ARTICULADOS (1957)

6 – VIAÇÃO U.T.I.L – BARRA FUNDA (SEM DATA)

7 – ÔNIBUS ALFA ROMEO COM DESTINO A VILA FORMOSA (SEM DATA)

8 – CAIO GABRIELA – AUTO VIAÇÃO NAÇÕES UNIDAS (FOTO DA DÉCADA DE 80)

9 – VIAÇÃO MONUMENTO, LINHA SÃO CAETANO – PARQUE D.PEDRO II (1978)

10 – MERCEDES-BENZ 364 – CMTC (FOTO DE INICIO DA DÉCADA DE 90)

11 – SCANIA K112CL (THAMCO) – APELIDADO DE FOFÃO (1987)

NA SEQUÊNCIA, OS ÔNIBUS ELÉTRICOS:

12 – GRASSI / VILLARES – PRAÇA DO PATRIARCA (SEM DATA)

13 – RESERVADO

14 – LINHA PARA GENTIL DE MOURA

15 – LINHA PARA ÁGUA RASA

16 – LINHA CIDADE – ACLIMAÇÃO

17 – LINHA PARA O LARGO SÃO BENTO

18 – LINHA CARDOSO DE ALMEIDA – MACHADO DE ASSIS

19 – LINHA PARA O MANDAQUI

20 – ÔNIBUS DIESEL MARCA MAGIRUS (CARROCERIA STRIULLI) CONVERTIDO PARA ELÉTRICO – CMTC (FOTO DE 1969)

21 – LINHA PARA A PRAÇA DA REPÚBLICA (FOTO DE 1985)

22 – LINHA PARA O TUCURUVI (FOTO DE 1986)

(*) – O apelido de “mamãe, me leva?” dos primeiros ônibus tem algumas versões a respeito de sua origem. A explicação mais comum é que este apelido surgiu no bairro do Brás, logo que os ônibus começaram a operar por aqui. Um menino acompanhado de sua mãe, ao ver o veículo parado, teria se virado para ela e dito tal expressão, que acabou se popularizando.

