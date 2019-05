A absurda demolição do Palacete do Barão do Rio Pardo

Passou despercebida da maioria das pessoas a recente demolição do pouco que restava de um dos mais antigos imóveis históricos do bairro de Campos Elíseos: O palacete que pertenceu ao Barão do Rio Pardo.

Este palacete tem muita relação com a existência do próprio São Paulo Antiga. A curiosidade deste jornalista em conhecer com detalhes a história do misterioso casarão é que me levou pouco tempo depois a publicar sua história, ainda em um blog pessoal, no que mais tarde, em 2009, viria a ser a “pedra fundamental” deste site.

Em uma longa disputa de saber quem era seu proprietário de direito, o casarão sofreu um intenso desgaste o que praticamente ocorreu com quase todos os imóveis relevantes daquele bairro central. Uma vez desocupado por seus moradores foi invadido por grupo de pessoas sem teto que ao saírem deixaram o local danificado.

Porém os ocupantes deixaram o edifício em 2009, uma década atrás. Durante 10 anos sua proprietária teve toda a possibilidade e condições de fazer do local um palacete digno de sua história novamente. Mas não o fez.

Pelo contrário durante todo este tempo nenhum esforço, por mínimo que seja, foi feito para que o casarão se mantivesse de pé e aos poucos sua situação foi piorando mais e mais.

Veio o desmoronamento de uma parede após uma grande chuva. Dois anos mais tarde caem outras paredes e nada é feito por quem se diz dono. Quando o desabamento atinge carros estacionados na rua, é a prefeitura que toma providências, instalando malotões.

O tempo passa e é instalado um estacionamento dentro da área do palacete. Faço denúncias à prefeitura e nada ocorre. O mais espantoso é saber que se consegue autorização para operar um estabelecimento dentro de um imóvel que corre risco de novos desabamentos. Uma tragédia anunciada, que demorou a vir… mas veio.

Corria a tarde 30 de janeiro de 2019 quando um temporal, desses típicos de verão, chegou em cheio na região central de São Paulo. A chuva junto ao vendaval foi uma fatal contribuição para o fim do Palacete do Barão do Rio Pardo.

O vento forte derrubou uma das paredes do segundo andar do casarão, que caiu sobre um dos veículos ali estacionados atingindo em cheio e de maneira fatal Leonardo Soares, 32 anos, funcionário do estacionamento. Ele morreria a caminho do hospital.

Denunciei este estacionamento como um potencial alvo de tragédia por diversas vezes e em diversas gestões: Kassab, Haddad e Dória. Nenhuma gestão tomou providência e o resultado está ai: uma pessoa morta.

SINAL PARA O FIM DO PALACETE:

Temos que pensar positivo, mas o trágico ocorrido passou a impressão de ser ansiosamente aguardado para um objetivo maior: a demolição do restante do palacete.

Apesar disso, uma apuração sobre o fim do Palacete do Barão do Rio Pardo trouxe a descoberta de que já estava decidido antes e independente da tragédia. Sua demolição foi solicitada pela proprietária diretamente ao Secretário Estadual de Cultura do Estado de S. Paulo e por ele foi autorizado, sem qualquer consulta aos conselheiros do Condephaat.

O São Paulo Antiga procurou o Condephaat com algumas questões a respeito de como foi autorizada a demolição do palacete. Abaixo as perguntas e suas respectivas respostas:

1) Qual a resolução do Condephaat onde foi votada e aprovada o destombamento do imóvel ? A decisão de excluir o referido bem da lista de imóveis tombados do Bairro dos Campos Elíseos foi deliberada em sede recursal pelo Secretário de Cultura da época (2018).

2) Qual o critério usado pelo órgão para destombar este bem histórico? A decisão de acolher ao recurso apresentado pelo representante da proprietária do imóvel se pautou no histórico de depredação do prédio, que foi invadido e ocupado por cerca de oitenta famílias, tendo sofrido danos que vieram a descaracterizá-lo.

3) Ao destombar o palacete o Condephaat não está abrindo um precedente perigoso, estimulando proprietários de imóveis históricos a não seguir com as manutenções para que ele possa, uma vez deteriorado, vir a cair? O processo tem a juntada de documentação, por parte da proprietária, que comprova que não ter havido desídia e sim danos resultantes da invasão e depredação, conforme atestam os Boletins de Ocorrência. Portanto não houve deliberação do Condephaat e sim decisão do Secretário de Cultura da época (2018), que, em avaliação de recurso, acolheu os argumentos apresentados pelo interessado.

UMA SUCESSÃO DE ABSURDOS:

O secretário em questão, que deliberou e autorizou a demolição sem consultar quem realmente entendia do caso foi o Sr. José Luiz Penna, um secretário cuja atuação durante o breve tempo em que esteve lá foi irrelevante. Sua nomeação foi feita pelo então Governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Porém apesar de irrelevante Penna tomou uma decisão que não trouxe nenhum benefício ao cidadão paulistano, dando aval a demolição de um bem histórico que provavelmente ele jamais ficou a par de sua história. Um ato de selvageria contra o patrimônio histórico.

Será que o fato de estar em ruínas realmente fazia sua demolição necessária ? Claro que não, exceto talvez pela cabeça de duas pessoas: sua proprietária que queria se livrar “do problema” e o secretário trapalhão que caiu na Secretaria da Cultura por conta destes acordos de eleição e que possivelmente entende zero de patrimônio histórico. Afinal, bastava ele pesquisar um pouquinho que saberia que em São Paulo há, por exemplo, a casa bandeirista de São Miguel Paulista (Sítio Mirim) que resiste apenas com suas ruínas.

Ainda bem que Penna não é um secretário de cultura de Atenas. Se usasse o mesmo critério daqui por lá não sobreviveria uma única construção antiga por lá, afinal para ele deve ser “tudo ruína”.

O Ministério Público precisa se debruçar urgentemente sobre este caso. É preciso conhecer detalhes sobre este pedido feito ao Secretário Penna e se há relação de amizade entre ele a proprietária da área que um dia foi um palacete. Não podemos deixar cair no esquecimento.

Procurado em 15 de abril pela reportagem do São Paulo Antiga, o ex-secretário estadual de cultura até hoje não respondeu aos nossos questionamentos.

Não conhece a história do Palacete do Barão do Rio Pardo ? Clique aqui que contamos em detalhes.