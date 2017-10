De todas as surpresas que São Paulo trouxe para nós, nestes seis anos que o São Paulo Antiga está no ar, talvez nenhuma seja tão curiosa como uma misteriosa casa no alto de um prédio da Bela Vista, que desperta atenção não só de nós aqui, mas de diversos leitores do blog.

Foi em um domingo da tradicional Feirinha do Bixiga que um curioso grupo de turistas americanos apontava para o alto de um prédio na rua 13 de maio. Eles queriam saber porque havia uma casa antiga na cobertura do imóvel. Ninguém soube dizer ao certo o motivo. Foi ai que decidimos de uma vez por todas atrás da história e trazê-la aqui.

Dias depois, chegando no prédio, fomos recebidos pela dinâmica figura do proprietário do imóvel e da empresa lá estabelecida, a Ideia Glass, que nos convida a entrar e conhecer como a casa amarela surgiu.

A residência no topo do edifício é a realização de um sonho pessoal do empresário José Miguel. Ele conta que investiu aproximadamente R$80 mil na construção da casa, que foi erguida totalmente com materiais de uma casa demolida. Os tijolos, telhas, madeiramento, portas, janelas e esquadrias foram todos aproveitados de uma outra casa que veio abaixo.

O projeto de edificação casa contou com o estudo e participação de estudantes da Faculdade Belas Artes, e levou em conta o estilo arquitetônico padrão nas casas antigas da Bela Vista, como uma forma de também homenagear o bairro.

A sensação ao estar na frente da casa, lá no alto, é a mesma de estar diante de uma residência ao nível da rua. Tudo foi pensado para transmitir esta sensação de similaridade a uma casa normal. A fachada da Casa Amarela apresenta típicos elementos decorativos da época, a começar pelo trabalhado gradil do portão de ferro baixo, de quando a segurança da cidade ainda não era questionável.

Já no frontão há o brasão da família Miguel e, um pouco mais abaixo, a pequena oratória em homenagem à santa protetora. Completa o cenário um pequeno canteiro de rosas diante da casinha e a placa antiga na parede, que indica a rua 13 de maio.

Trabalhando e morando no bairro da Bela Vista há pelo menos 40 anos, José Miguel vislumbrou na Casa Amarela uma maneira de contribuir com a história da região, trazendo para si a responsabilidade de mostrar um pouco da história do bairro, e de uma maneira bem inusitada.

Com sua casa recém inaugurada, o empresário não quer parar por ai. Ele já está procurando um carro antigo para instalar na frente da residência, para deixar a cena ainda mais típica e curiosa.

Nós entrevistamos José Miguel e ouvimos seus ideias e motivações que o levaram a erguer a Casa Amarela. Confira no vídeo abaixo:



Veja mais fotos da Casa Amarela (clique para ampliar):