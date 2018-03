São Paulo é realmente uma cidade surpreendente, costumo dizer que todo bairro paulistano sempre tem pelo menos alguma coisa bacana escondida para descobrirmos. Mas jamais me passou pela cabeça que encontraria algo tão peculiar como esta casa da fotografia abaixo, localizada na rua Capitão Macedo:

Observando a fotografia, trata-se apenas de mais um sobrado antigo como muitos outros existentes em nossa cidade o que pra mim já seria um motivo suficiente para fotografar e catalogar aqui no São Paulo Antiga.

Mas esse imóvel tem algo muito curioso, que faz dele – ao menos até o momento – único: ele é impossível de ser visto pela rua. Sim, isso mesmo que você leu! Eu só consegui avistar esse imóvel porque estava de bobeira na sacada do apartamento de um amigo meu, em um edifício do outro lado da rua.

A imagem abaixo mostra como eu vi o sobrado pela primeira vez, observe como ele está posicionado no lote:

Demorei um pouco para entender como a casa está estabelecida ali. De início pensei que ela era da outra rua (dos fundos) ou que fosse pertencente ou ao terreno à sua esquerda ou à direita. Contudo observando melhor foi possível notar que ela é o fundo do lote retangular comprido e estreito que dá para a Rua Capitão Macedo.

A casa possivelmente foi construída primeiro e depois foi feito um sobrado bem na extremidade do lote, junto a calçada.Apesar de não parecer muito bem olhando de cima, a entrada do sobrado ˝escondido˝ se dá por um diminuto portão. Você o encontra na foto anterior observando à esquerda do toldo verde do lote vizinho.

Ultrapassando o portão você percorre um longo e estreito corredor até chegar ao sobrado, bem nos fundos da propriedade. Na imagem abaixo deixei apenas o imóvel colorido para que possa observar melhor:

Achei muito racional a ocupação do lote estreito. A impressão que se dá é que temos ao fundo a residência principal e a frente um imóvel para locação ou mesmo para outros familiares (na concepção original). A residência ˝escondida˝ deve ser bastante tranquila, já que uma vez que está tão distante das ruas próximas, praticamente no centro da quadra, deve ser bastante silenciosa.

Coisas de nossa cidade, sempre surpreendente.