A corrida do ouro em Guarulhos

Quando estudamos o ciclo do ouro que ocorreu no Brasil, a maioria dos livros remete-nos ao Estado de Minas Gerais, precisamente as cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João Del Rei. Um ciclo econômico que teve uma boa parcela de mão de obra escravocrata que ocorreu durante o final do século XVII e início do século XVIII. O ouro trouxe fortuna a essa região. Enriqueceu famílias e foi capaz de influenciar a mudança da capital do Brasil, até então em Salvador, para o Rio de Janeiro, cidade bem mais próxima para o deslocamento até as regiões mineradoras. Mas não foi apenas em Minas Gerais que ocorreu esse tipo de exploração. Em São Paulo, precisamente na cidade de Guarulhos, também aconteceu este ciclo econômico. Os primeiros indícios de ouro na região guarulhense remontam ao ano de 1590, ou seja, este período antecedeu pelo menos 100 anos comparado ao ciclo mineiro. O bandeirante Afonso Sardinha “o moço”, filho do então desbravador Afonso Sardinha, não só localizou ouro na região da Serra da Mantiqueira, em Guarulhos, mas também na região do Jaraguá e da cidade de São Roque.

Essa corrida do ouro desenfreada e intensa ocasionou na escassez do mesmo. Já em meados do século XVIII, estava cada vez mais difícil e perigoso extrair o ouro das rochas. Acidentes de trabalho, como desmoronamentos, começaram a ser frequentes e o declínio da extração de ouro virou uma realidade em Guarulhos. Neste mesmo período, exploradores descobriram uma nova jazida de metais preciosos, em Minas Gerais, ocasionando a migração dos trabalhadores que estavam em solo guarulhense.

Hoje esta região serrana de Guarulhos se transformou em um bairro chamado Lavras, localizado na Estrada de Nazaré Paulista, e acredite, ainda existem no local estruturas remanescentes deste período do ouro.

Incrível que passados mais de 400 anos as estruturas estão praticamente intactas. No local podem ser encontradas facilmente paredes de contenção, alguns tijolos, escadas produzidas em pedras e vestígios de barragens e canais.

Atualmente está sendo estudada a criação de um Geoparque nesta extinta região do ciclo do ouro. O conceito de Geoparque constitui-se em uma área de proteção ambiental e científica que possui significados geológicos sendo necessária sua preservação para se tornar um patrimônio certificado pela UNESCO. Foi feito também um pedido de tombamento ao CONDEPHAAT que está sendo analizado.

O histórico ciclo do ouro em Guarulhos transformou-se em um acervo que deve ser contemplado e respeitado. É um patrimônio que resgata uma parte bastante antiga da história do Brasil. A importância da sua preservação é necessária, pois não queremos ver este espaço ser desapropriado para futuros empreendimentos imobiliários ou obras viárias, como se isso significasse o real progresso da cidade de Guarulhos.