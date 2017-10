A história do Termo-Rey®

Em meados do século XIX a expansão do sistema ferroviário dos Estados Unidos estava atingindo territórios cada vez mais distantes.

Refletores de locomotivas e lanternas que tinha em sua composição o vidro não suportavam as mudanças bruscas de temperatura e acabavam trincando. Engenheiros foram contratados para desenvolver um vidro que não quebrasse por conta das oscilações de temperaturas. Foi um sucesso e o problema acabara.

Já em 1913, a esposa de um dos engenheiros teve a ideia de usar o vidro da lanterna para assar um bolo. E desde então os vidros temperados, opalinos, boro silicatos começaram a fazer parte do cotidiano das donas de casa americanas.

Nos Estados Unidos várias empresas foram criadas, mas a mais famosa foi a Pyrex com a célebre linha Corelle, que eram refratários com estampas que não descascavam em contato com o forno. Não demorou muito para que este tipo de tecnologia expandisse pelo mundo.

Na década de 1960 surgiu no México a empresa Cristales Mexicanos S.A. No Brasil o grupo Nadir Figueiredo, através da Brasividro, lançou em 1972 a linha TERMO-REY.

O design das peças brasileiras foi elaborado pelo escritório Verschleisser & Visconti, de Leonardo Visconti (neto do pintor impressionista Eliseu Visconti) e Roberto Verschleisser, que disse ao São Paulo Antiga sobre a fabricação da Termo Rey:

“Foi um aprendizado e tanto porque tivemos que adaptar o design das peças à velocidade de produção das máquinas. Em muitos casos o vidro incandescente esfriava antes de preencher o molde completamente e por aí vai”.

O escritório com sede no bairro de Santa Tereza no Rio de Janeiro funcionou por 30 anos e fechou em 1995. A empresa foi responsável pelo projeto da frente e dos interiores dos carros A e B da linha Azul do Metrô de São Paulo em 1974 (então apenas Jabaquara – Santana) e posteriormente elaboraram o mesmo projeto no Metrô do Rio de Janeiro em 1979.

Leonardo Visconti também foi professor universitário e faleceu em 2013. Roberto Verschleisser segue a vida acadêmica como professor da ESDI – Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ.

Do forno para a mesa, resistentes a oscilações de temperaturas e muito prático. Claro que a Termo-Rey acabou caindo na graça dos lares brasileiros e tornou-se muito popular.

Com certeza, alguém da sua família já teve algum prato, xícara, açucareiro, leiteira ou travessa da Termo-Rey, que fez parte do cotidiano de inúmeros lares brasileiros.

A empresa possuía cerca de 22 modelos que eram vendidas em peças avulsas ou jogos de 8 a 20 peças. Tamanho foi o sucesso que as louças foram exportadas para Espanha, República Dominicana, África do Sul, Austrália e Venezuela.

Um atrativo a mais foi a linha infantil que a Termo-Rey começou a produzir em 1976. Era composto por dois pratos e uma caneca com ilustração de palhaço, o Termolin. O diferencial estava na embalagem de papelão que transformava um avião. Outro desenho que conquistou as crianças foi o gato e o peixe.

A Brasividro parou de fabricar a linha Termo- Rey em meados de 1986 e logo depois a empresa fechou. Não sabemos o motivo do encerramento, mas efetivamente essas louças deixaram saudades.

Hoje as louças Termo-Rey viraram item essencial nas feiras de antiguidades. Indiscutivelmente a Termo Rey está muito ligada a evolução da cozinha nos modos e costumes.

Veja mais imagens de catálogo da linha Termo-Rey (clique para ampliar):

Confira abaixo uma galeria de imagens da coleção particular de Termo-Rey de Glaucia Garcia de Carvalho, historiadora que escreveu este artigo (clique nas imagens para ampliar):

E você, conhece a linha Termo-Rey ? Conte para nós quais produtos dessa linha você teve, utilizou etc…

Agradecimentos:

Nadir Figueiredo pela gentileza em nos ajudar na produção desta matéria e pelo envio via correio dos catálogos da empresa.