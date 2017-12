Acompanhamos as obras de recuperação dos monumentos do Anhangabaú

Nesta segunda-feira, 11 de dezembro, o site São Paulo Antiga esteve no Vale do Anhangabaú para acompanhar uma visita técnica às obras de restauro dos monumentos e recuperação da Praça Ramos de Azevedo.

Acompanhados do prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, e do responsável pela obra Ronaldo Padovani, visitamos toda a área que está sendo restaurada, além de recebermos os devidos esclarecimentos de tudo o que está sendo realizado no local.

A obra só foi possível após a realização de um acordo de parceria entre a Prefeitura de São Paulo e empresários ligados à comunidade italiana, através do Italia Per San Paolo (ITA), que também está trabalhando no restauro da Fonte Milão, no Ibirapuera.

No Vale do Anhangabaú, a área total de 4,5 mil metros quadrados foi completamente restaurada, restando agora apenas os ajustes finais. Cada monumento recebeu atenção especial durante a limpeza, com produtos específicos para cada material, como bronze, ferro e mármore, entre outros. Para remover as pichações foram usadas técnicas modernas que não danificam o aspecto da escultura.

Abaixo apresentamos um comparativo antes e depois da fonte dos desejos:

De acordo com o analista de negócios do ITA e responsável pela obra, Ronaldo Padovani, uma das partes mais demoradas do processo foi a remoção das pichações, devido à complexidade e a grande quantidade presente.

Na parte estrutural Padovani explica que todo o sistema hidráulico da fonte e seus quadros de comando foram refeitos, sendo que este último foi instalado em um novo local da praça, fechado e à prova de furtos.

Ainda na parte de estrutura tivemos toda a fiação enterrada e os postes revitalizados, com sua iluminação melhorada e ampliada.

NOVIDADES:

Entre as novidades que estarão presentes a partir da reinauguração do espaço, destaque para as placas interativas de informações, com QR Code que permitirá acessar um site com mais informações sobre os monumentos ali presentes.

Outra novidade é que em horários pré-determinados, a praça terá música clássica como som ambiente, agregando ainda mais contexto às obras. Também estarão funcionando dois painéis fotovoltaicos, em forma de árvore, que captam a energia do sol e geram energia, e que estarão a disposição da população.

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NA PRAÇA:

O prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, aproveitou a visita técnica para frisar o investimento em segurança no local. Na praça, em local estratégico, foi instalada uma câmera de alta-definição, esta por sua vez ligada ao sistema City Câmeras da Prefeitura, gerando assim imagens em tempo real para a Central de Monitoramento da Guarda Civil.

EXPECTATIVA DE QUE O PÚBLICO RETORNE AO LOCAL:

A recuperação do Vale do Anhangabaú, Praça Ramos de Azevedo e seu entorno é uma excelente oportunidade para estimular a população a voltar a ocupar este importante espaço público paulistano.

É fundamental que as pessoas tenham confiança e segurança para que sintam-se à vontade praticar o turismo em sua própria cidade.

A reabertura da Praça Ramos de Azevedo está prevista para o dia 16 de dezembro. O São Paulo Antiga estará lá para conferir.

Veja abaixo mais algumas fotos de como está ficando o local: