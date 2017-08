Localizado até o ano de 2009 na rua Borges de Figueiredo, na Mooca, o antigo prédio da Refino de Açúcar União encontrava-se abandonado e parcialmente destruído.

Seu futuro depois de anos de indefinição e repleto de incertezas, foi o que acontece com muitas das antigas fábricas e galpões da Mooca, a demolição.

Em um dos edifícios que compunha o antigo complexo industrial, notava-se que o teto desabou ou foi removido. Na imagem acima, vemos que o logotipo do Açúcar União foi removido, mas as marcas ficaram e por muitos anos, quase que como um registro arqueológico do que outrora foi ali.

Atualização 12/12/2009

Exatos seis meses depois do Açúcar União ter sido cadastrado aqui no São Paulo Antiga, todo o complexo foi demolido restando apenas uma chaminé. A foto abaixo tirada de um prédio residencial em frente a União mostra a demolição já pela metade, confiram:

Mais uma indústria de São Paulo sucumbiu para dar lugar a novos empreendimentos imobiliários. Nesta mesma rua, ao lado desta fábrica, chegou a funcionar também a fábrica de brinquedos Glasslite e até hoje ainda funciona a tradicional Confeitaria Di Cunto.

