Fábrica de Cigarros Alfredo Fantini

O bairro da Lapa era bastante conhecido no passado pelas fábricas e armazéns que funcionavam especialmente na região conhecida como “Lapa de Baixo”. Essa área que até hoje é chamada assim, fica após a linha do trem em direção ao rio Tietê.

Atualmente as chaminés do bairro ainda ativas são muito poucas, mas o passado fabril se faz muito presente no bairro, devido as construções antigas, muitas delas mais que centenárias que sobrevivem por lá.

Uma delas é esta a seguir:

Localizada na rua John Harrison, bem no limite entre a Lapa e a Lapa de Baixo, este imóvel, construído em 1917, abrigou por décadas aquela que foi a mais longeva fábrica de cigarros do Brasil, a Alfredo Fantini.

A empresa surgiu em 1903 no coração de São Paulo, na avenida São João e na década seguinte, já em franca expansão, mudou para este imóvel mais amplo na Lapa. Além do espaço maior, a empresa tinha a sua frente a ferrovia da São Paulo Railway, que facilitava o envio de cigarros para outras regiões do Brasil.

A construção, que completa um século este ano, estende-se pela rua João Pereira onde ficam as entradas para o setor fabril. Na John Harrison fica a entrada principal da empresa, cuja porta de madeira até hoje ostenta o antigo brasão da Alfredo Fantini (veja foto na galeria no final deste artigo).

Não dispomos dos dados de até quando a empresa permaneceu ativa neste imóvel, mas a Alfredo Fantini ainda existe. Com uma rápida pesquisa na internet é possível encontrar textos dizendo que a empresa encerrou suas atividades em 2008, mas o texto não dá fontes nem referências. Nos últimos anos a marca era conhecida principalmente pelos cigarros Mistral e São Paulo Chic.

O que nos chama a atenção neste momento é o fato do imóvel estar à venda. Apesar de estar bastante vandalizado na sua fachada com as sempre odiosas pichações, o prédio centenário apresenta-se em excelente estado de conservação, sem problemas aparentes.

Uma edificação como esta pode ser facilmente adaptada para abrigar escritórios, oficina cultural, biblioteca etc. Basta a criatividade, vontade e – principalmente – dinheiro, pois manter um prédio tombado em suas características originais não é nada barato.

Se você tem mais informações sobre a empresa Alfredo Fantini entre em contato conosco para ampliarmos este artigo.

Curiosidade: Em 1961 o número de telefone da Alfredo Fantini era 5-0308.

Veja mais fotos do local na galeria abaixo:

(*) Dados da imobiliária removidos de acordo com a nossa política editorial