Antiga fábrica da Antarctica na Mooca tem novo dono

Um dos maiores complexos fabris da capital paulista foi vendido e será completamente reformulado para atender as necessidades de seu novo proprietário. A antiga planta industrial da Antarctica Paulista, na Mooca, foi comprada em 2019 pela operadora de planos de saúde Prevent Senior cujo valor da aquisição não foi divulgado.

De acordo com Fernando Parillo, presidente do Grupo Prevent Senior, a empresa pretende investir cerca de 200 milhões de reais no espaço, transformando-o em um grande complexo de saúde e lazer destinado especialmente para a terceira idade, chamado de Cidade Prevent Senior.

O presidente da Prevent afirma que o local quando pronto terá o objetivo de ser uma espécie de “Disney da terceira idade“, com clube, piscina, teatro, cinema, shopping e hospital.

Apesar de ainda não ter sido estipulado um prazo para o inícios das obras e nem mesmo uma maquete ter sido apresentada, a notícia está esquentando o mercado imobiliário da região e promete valorizar ainda mais esta área da Mooca que por anos foi conhecida por ter seus antigos galpões fabris em situação de abandono e agora tem a oportunidade de um renascimento. Em 2019 a região já foi agraciada com a recuperação do antigo Moinho Santo Antônio, que passou a abrigar o novo campus do Centro Universitário FAM.

