Conheça 13 anúncios históricos da Companhia City

Responsável por alguns dos mais importantes e elegantes bairros paulistanos, a Companhia City, ou simplesmente Cia City, é participante bastante relevante no processo de urbanização da Cidade de São Paulo.

Fundada em 1911 em Londres pelo francês Joseph Bouvard e contando com investidores franceses, ingleses e brasileiros, a empresa se instalaria em São Paulo no ano seguinte, com o nome de “City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited”. Logo em seu início a empresa adquiriu 15 milhões de metros quadrados de terrenos no perímetro urbano da capital paulista.

No decorrer do século 20 a empresa foi prosperando e tornou-se referência, urbanizando vários dos mais importantes bairros paulistanos, como Jardim América, Anhangabau, Pacaembu, Alto de Pinheiros, Bela Aliança, Lapa, Pirituba e City Butantã. Alguns destes bairros, inclusive, foram projetados por dois urbanistas ingleses, Barry Parker e Raymond Unwin.

Com uma atuação em território brasileiro que ultrapassa um século, a Cia City urbanizou quase 50 bairros e cerca de 32 milhões de metros quadrados, em 4 estados brasileiros. Desde a década de 1970, passou a atuar também no mercado de incorporação imobiliária.

Para mostrar um pouco desta trajetória, apresento aqui 13 anúncios de loteamentos realizados pela empresa em São Paulo. Divirta-se!