Auto Posto na rua da Mooca 1950 & 2014

Quase todo mundo tem um hobby, e o meu é colecionar fotografias antigas, principalmente slides e negativos. Atividade que comecei a cerca de 3 anos e que hoje atinge um volume de quase 5000 originais que vou digitalizando aos poucos, comprados em leilões, mercado de pulgas e doações não só em São Paulo mas também de outros países.

Recentemente adquiri um lote de slides da década de 50 de um americano que viajava o mundo (não está claro se por lazer ou trabalho), fotografando postos de combustíveis. E neste lote vieram alguns postos de São Paulo que estou tentando identificar a todos. O primeiro que localizei foi este abaixo:

A fotografia acima é de março de 1950. Reconheço que seria muito difícil identificar o local, mas o sobrado comercial a esquerda na foto me ajudou a matar a charada rapidamente, pois assim que eu o visualizei lembrei-me que tinha uma foto de um imóvel parecido. Foi só buscar nos arquivos e descobrir que aquele imóvel estava na rua Dona Ana Néri. Então, tratava-se do posto que fica na esquina desta rua, precisamente na rua da Mooca.

Comparando as duas fotos é possível observar que este cenário mudou até que pouco passado 64 anos. As mudanças mais significativas neste tempo todo foram a remoção dos trilhos de bonde da rua da Mooca e a reforma do posto de combustíveis. O posto ganhou mais duas bombas ao fundo e a casa de conveniência ganhou uma reforma, perdendo o telhado e ganhando uma laje. A posição das bombas, na transversal, é mesma de 1950.

Já o entorno na fotografia pouco mudou. O prédio de fundo ao posto ainda é o mesmo, embora mais escondido devido a nova cobertura. O sobrado comercial que nos ajudou a identificar a foto segue por ali, porém muito deteriorado. Outros imóveis da época da foto antiga também estão todos lá, mas com fachadas descaracterizadas em sua grande maioria.

Gostei muito de encontrar o posto e identificar o local, já que é mais um pedaço de nossa história que agora pode ser catalogado e relembrado. Aproveitei a visita ao posto para tirar a foto atual e presenteei os proprietários atuais com uma reprodução da fotografia de 1950.

Acho que a arquitetura original do posto de combustíveis era bem mais elegante que a atual. E vocês ? Deixe um comentário!