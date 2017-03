Em uma cidade grande e diversificada como São Paulo, as manifestações de patrimônio histórico podem aparecer nas mais diferenciadas formas. E essa grande variação pode significar, eventualmente, que alguns pontos com detalhes que merecem o tombamento passam despercebidos dos olhos da população.

E quando falamos de preservação histórica, logo pensamos em casas, casarões, palacetes e monumentos. Mas raramente falamos de postos de combustíveis. E talvez o “esquecimento” destes estabelecimentos comerciais históricos faz que com eles sejam ignorados e muitas vezes demolidos.

E foi por estar esquecido que no mês de julho deste ano um dos três postos de combustíveis mais antigos de São Paulo, o Belo Car, foi demolido. Porém, como já havíamos informado à época, não se tratava do único posto antigo da cidade, outros dois ainda restam e estão – ainda – absolutamente preservados e devem ser protegidos. Um de 1929 que ainda funciona normalmente na Aclimação, e outro – o mais antigo da cidade – que está desativado.

Inaugurado no ano de 1926, o Auto Posto Alferes Tiradentes é o mais antigo posto de combustível preservado da capital paulista e fica localizado na altura do número 1560 da avenida Tiradentes, esquina com a rua Porto Seguro, no Bom Retiro.

Desde que foi inaugurado, o posto foi de bandeira Shell e nos seus últimos anos de funcionamento adotou bandeira independente. Toda sua fachada permanece preservada e as bombas são bastante antigas, da época em que ainda não eram digitais, provavelmente no máximo dos anos 1980.

Apesar de ainda preservar todas as características originais, já se vai alguns anos que o posto de combustíveis está fechado. Ele não está abandonado, uma família vive no local e toma conta do imóvel.

Vamos fazer o possível para preservá-lo, é o mais antigo da cidade e não pode ter o mesmo fim que teve o posto do Glicério. Em breve teremos novidades sobre o Auto Posto Alferes Tiradentes.

