Sobrados – Avenida Angélica 41 a 55

Costumo rodar algumas centenas de quilômetros por São Paulo todos as semanas, em busca de novas pautas e imóveis para colocar no São Paulo Antiga, o que gera um arquivo muito grande de imagens e locais.

Mesmo sendo organizado, me deparo com lugares que fotografei já tem um certo tempo, mas por alguma razão jamais publiquei. É o caso desta dupla de sobrados localizados em Santa Cecília, que só lembrei que não estava ao ar ao descobrir que algo aconteceu com um deles.

Localizados nos números 41 e 55 da avenida Angélica, no primeiro trecho da via antes de cruzar com a avenida São João, esses dois sobrados eram belos exemplares antigos que existiam por ali. Digo eram porque o azul, do número 41, foi demolido a cerca de um mês mais ou menos.

Construídos na primeira metade do século 20, eram os últimos remanescentes preservados deste trecho inicial da avenida, hoje em dia bastante diferente do que já foi no passado. O que mais entristece é o fato do sobrado demolido estar muito bem preservado até vir abaixo.

Me lembro que até mais ou menos 2008 estes dois sobrados estavam bastante deteriorados e eram cortiços. Quando eles foram desocupados achei que seriam demolidos, mas naquela época houve um belo trabalho de restauração e eles ficaram impecáveis.

Inicialmente ambos na cor bege, tal qual o imóvel do número 55, ocorreu que em 2012 um deles recebeu a cor azul, desde que passou a ser endereço de um bar chamado Vigent. O estabelecimento funcionou até meados de 2014.

Porém, desde que o Vigent desocupou o imóvel o mesmo ficou fechado e não foi colocado para locação novamente (ao menos não vi placa alguma), até que neste ano o imóvel sucumbiu a especulação e foi completamente demolido:

É realmente lamentável ver um imóvel antigo com tanto potencial e história vir abaixo. Com uma área disponível insuficiente para se erguer um prédio, é de se esperar que ali surja mais um estabelecimento comercial.

O que me chama a atenção ali é a placa de alvará, onde nela é possível ler “execução de reforma“. Não sou engenheiro, mas creio que neste caso não é uma reforma, já que o que ocorreu foi a demolição para a construção de um novo imóvel, não é mesmo ?

Estou consultando a Prefeitura de São Paulo e a Subprefeitura local a respeito deste imóvel e tão logo tenhamos uma resposta irei publicar aqui. Recentemente a Sociedade Esportiva Palmeiras demoliu seu antigo estádio e deixou um pedaço em pé durante as obras da nova arena, para alegar que a obra era apenas uma reforma.

Sempre me dá uma tristeza quando observo que mais uma casa antiga se foi. Espero que a vizinha sobreviva.