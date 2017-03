Sobrado – Avenida Angélica, 955

Algumas avenidas de São Paulo são tão cheias de prédios que parecem nem ter mais espaço para residências, mesmo assim até mesmo nestas vias já bastante verticalizadas ainda existem algumas casas, como a própria Avenida Angélica.

Localizada no número 955 desta importante avenida, este antigo sobrado é até pouco notado por quem passa por esta via. Construída em terreno estreito e comprido, o imóvel fica bem escondido pelas grandes árvores que ficam diante da fachada e na lateral que faz esquina com a rua Jaguaribe.

Poucas informações existem sobre este imóvel que está sempre fechado, embora não tenha nenhum sinal de estar em situação de abandono. De todas as pessoas que já abordamos sobre o que poderia ser a casa, encontramos informações desencontradas, como ser da Igreja Católica, TFP e até pertencer ao patrimônio público. Nenhuma destas sugestões puderam ser confirmadas.

A única informação realmente correta que descobrimos sobre o imóvel é que em 1961 residia (ou trabalhava) um pessoa no local de nome “J.O.Freitas”

Apesar de fechado o sobrado ainda encontra-se em bom estado de conservação e preserva todas as suas características originais, além de muro e portões antigos preservados. No muro, inclusive, ainda existe aquelas antigas caixa de ferro que serviam para entrega de correspondência, pão e leite.

Sabe mais informações sobre este imóvel ? Entre em contato conosco ou deixe um comentário.

Veja mais uma foto do sobrado: