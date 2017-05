Casa Demolida – Avenida Guapira, 420

Sempre usava a estreita e sinuosa Avenida Guapira para desviar do trânsito da Marginal Tietê quando tinha que ir para a minha casa. E sempre que começava meu trajeto por ali, admirava muito esta bela construção do início da década de 40 que ficava no número 420 da via.

E porque escrevi “ficava” ? Por que ela simplesmente não existe mais, foi demolida no final do ano passado. Bastou eu ficar alguns meses sem aparecer por ali que ela foi abaixo. Não que eu passando ali fosse mudar alguma coisa (evidente que não), mas eu poderia ter feito algum registro do imóvel para a prosperidade.

Nem mesmo no Google Street View ela aparece, já teve a imagem substituída pelo terreno vazio. Sorte que eu havia salvo as imagens da casa para minha planilha de locais para fotografar, caso contrário nem estes registros haveriam.

De minha lembrança ficarão os dois belos murais de azulejos que haviam na residência. Um que parecia ser de tema religioso na varanda e o outro, belíssimo por sinal, de uma caravela portuguesa que ficava sobre a janela da sala (é possível vê-lo de longe na fotografia acima e na primeira abaixo).

Desta casa fica a frustração de não tê-la fotografado a tempo e uma lição: Nunca deixe para fotografar amanhã o que pode ser fotografado hoje.

Era uma das casas mais bonitas da Avenida Guapira.

Veja mais fotos da casa antes de ser demolida (clique para ampliar):

Crédito: Google / Google Street View



