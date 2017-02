Casa Demolida – Avenida Imirim, 1120

Nas minhas jornadas fotográficas pelos bairros paulistanos, que faço há cerca de 8 anos, mesmo antes do site existir, confesso que perdi a conta do número de imóveis que já fotografei. Mesmo sendo bastante organizado e tendo tudo bem catalogado, vez por outra me deparo com algum imóvel perdido nos meus arquivos. Foi o que aconteceu com esta simpática e pequena casa antiga:

Ao passar novamente pela avenida Imirim, me deparei que esta casa havia sido demolida e em seu lugar um pequeno edifício estava sendo erguido. Eu tinha certeza de que havia fotografado, então fui atrás da imagem que eu não encontrava. Felizmente, depois de muita pesquisa achei uma das fotografias, tirada em 2011.

A velha residência era uma das mais antigas a sobreviver na avenida Imirim e chamava atenção pelo seus traços simples. Não existe mais, uma pena.