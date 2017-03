Casarão – Avenida Pompéia, 929

A movimentada Avenida Pompéia, na zona oeste de São Paulo, é hoje uma região que sofre profundas mudanças. Muitos casarões e sobrados antigos foram demolidos nos últimos anos para dar lugar a edifícios e novos estabelecimentos comerciais. Os alvarás continuam sendo concedidos mesmo que a via esteja aparentando estar saturada. Entretanto, ainda há na rua alguns casarões belos e preservados dignos de lembrança, como este que abordaremos aqui.

Localizada no número 929, bem esquina com a Rua Cel. Melo de Oliveira, este casarão do início do século 20 é um dos mais bonitos e preservados imóveis antigos desta avenida. As poucas alterações perceptíveis no imóvel são o portão de automóveis onde antes deveria ser um porão e um cobertura na parte superior do imóvel que não agride a estrutura, já que é possível de, eventualmente, ser desmontada.

Pintado em duas cores, vermelho e cinza, o imóvel mantém originais todos os seus detalhes arquitetônicos, no frontão, fachada e inclusive no piso hidráulico na área de entrada.

Colunas, balaústres, janelas e também a bela porta de entrada também estão preservadas. A construção realmente passa uma sensação agradável de quem o observa na hoje já tão transformada Avenida Pompéia.

Embora seu uso original, de residência, tenha sido alterado para uso comercial (são raras as casas nesta avenida que ainda são usadas com finalidade residencial), a casa sobrevive com um dos ícones da região. Oxalá permaneça assim, bela e preservada por muitos e muitos anos.

Parabéns ao proprietário.

Veja mais fotos do casarão (clique na foto para ampliar):

Conheça a região através de nosso mapa:



Ver São Paulo Antiga num mapa maior