Banco das Nações (Edifício Senador Paulo Abreu)

Um dos mais significativos ícones da art-decó em São Paulo, é também dos mais tristes casos de abandono de cidade. Fica localizado na esquina das ruas General Carneiro e Doutor Itapura de Miranda. Trata-se do Edifício Senador Paulo Abreu.

Erguido pelo empresa do ilustre senador (mandato de 1955 a 1959) que dá nome ao edifício, o prédio foi sede de seu banco, denominado Banco das Nações S/A, fundado no ano de 1954 e liquidado em 1999.

Primeira grande sede do grupo, com o tempo suas atividades administrativas do banco foram transferidas para outros endereço, inaugurado nos últimos anos da década de 1950, e o charmoso edifício do Parque D. Pedro II, com relógio em sua torre passou a sofrer um lento processo de abandono e decadência.

A desvalorização da região nas últimas décadas, especialmente com a proliferação de moradores de rua deixou o edifício meio que esquecido. Neste trecho ele é o único edifício, cercado de pequenos sobrados comerciais e armazéns.

E, curiosamente, o Edifício Senador Paulo Abreu também não escapou da tradição de comércio da região. O que era antes um prédio sede de um banco, tornou-se em seu térreo uma loja de frutas. Sim, por mais estranho que isso possa parecer, o prédio agora parece ser ocupado apenas em seu piso térreo, para a venda de frutas, como ilustra a imagem a seguir:

Não podemos aceitar que um prédio tão belo e significativo fique relegado apenas a uma loja de frutas. O edifício, que tem o nome de um dos grandes nomes paulistas no senado federal e também nome de um banco outrora tão importante, precisa ser recuperado.

Atualmente o Grupo Nações, fundado pelo Senador Paulo Abreu, é um importante ator nos campos imobiliários, seguros, agropecuários entre outros. Aparentemente o prédio ainda pertence mais ao grupo.

