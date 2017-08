Contar a história de uma cidade de forma tradicional é algo já bastante complexo. Imagine então contar sua história de uma maneira menos ortodoxa. É o que tentamos fazer aqui, focando muitas vezes em detalhes que passam despercebidos com o passar dos anos.

E catalogar os estabelecimentos comerciais paulistanos, por exemplo, não é uma tarefa fácil. Uma quase total inexistência de documentação histórica torna a nossa tarefa nesse âmbito, quase impossível. Quase!

Quem caminha ou trafega pela rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo, e observa esta fachada de 1911 não dá muita atenção a ela, pensando que trata-se apenas uma das várias entradas do atual Shopping Light.

Entretanto nem sempre foi assim, a área que hoje é apenas uma fachada já foi uma edificação à parte, separada do Edifício Alexandre Mackenzie, sendo inclusive quase duas décadas mais antiga.

O local abrigou um famoso estabelecimento paulistano cuja história praticamente desapareceu: O Bar e Restaurante Pan-Americano:

Sua data de inauguração é desconhecida, não sendo possível afirmar que existe desde 1911, porém seu nome começa a ser mencionado com bastante frequência nos jornais paulistas a partir do início da década de 1930. Em 1934 já era um point bem conhecido da intelectualidade paulistana, sendo bastante frequentado principalmente por escritores e jornalistas.

O restaurante segue na mídia durante os anos 1940 até que desaparece por completo de 1950 em diante. O nome Bar e Restaurante Pan-Americano só ressurgiria no cotidiano paulistano em 1962, quando três ex-funcionários do Mappin inauguraram uma nova casa com este nome, talvez tentando utilizar a fama do nome do tradicional estabelecimento. Este novo restaurante, por sua vez, ficava no Largo do Arouche e permaneceu aberto por pouco mais de uma década.

Voltando ao imóvel da rua Xavier de Toledo que abrigou o Pan-Americano, é importante salientar que até poucas décadas atrás ele era completamente separado do antigo prédio da Light.

É necessário dizer também que hoje resta apenas a fachada preservada. O imóvel original foi demolido e fundido com o prédio ao lado, hoje sendo apenas uma das entradas do Shopping Light. As obras ocorreram em 1999.

Abaixo uma foto do interior do restaurante no ano de 1934: