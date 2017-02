Nossa visita por Amparo no início deste mês de janeiro foi bastante produtiva. Podemos não só observar o quanto a cidade está bem cuidada, como também foi possível admirar a excelente preservação arquitetônica do município, um dos que mais preservam no interior paulista.

Um imóvel no centro que me chama muito a atenção é a biblioteca:

Localizada na Praça Monsenhor João Batista Lisboa, bem no centro da cidade, a biblioteca municipal Carlos Ferreira* é uma das mais antiga e bem preservadas construções do entorno da igreja matriz.

Inaugurada em 1900 como grêmio literário, funcionou desta maneira por décadas, somente mudando para biblioteca em 1970, através de uma lei municipal.

Além de ser um dos pontos turísticos da cidade, devido a sua arquitetura, o prédio é bastante frequentado pelos munícipes de Amparo. Contando com um acervo de 23.000 volumes (dados de 2008), recebe 5000 consulentes todos os meses.

O alto grau de preservação do imóvel chama bastante a atenção. Toda sua estrutura original, erguida no já distante ano de 1900 está absolutamente preservada.

Veja mais fotos da biblioteca:

* Carlos Ferreira, que deu nome ao antigo grêmio literário e agora biblioteca, foi um poeta, jornalista e professor gaúcho que entre o final do século 19 e início do século 20 dirigia um estabelecimento de ensino em Amparo.