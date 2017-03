Biscoitos Bela Vista

Hoje em dia, a cidade de São Paulo não tem mais aquela grande quantidade de fábricas que possuía até mais ou menos a metade do século 20.

Sabemos que muitas delas mudaram-se da capital para outras cidades do interior ou até de outros estados em buscas de melhores taxas de tributos, facilidades de distribuição ou até, em muitos casos, deixaram de existir ou foram adquiridas por outras empresas, multinacionais ou não.

Entretanto, ainda existem indústrias legitimamente paulistanas que resistem na capital ou empresas tradicionais da própria Grande São Paulo, que por permanecer por aqui merecem nosso prestígio e apreço.

A partir deste artigo, iremos abordar estas empresas que dão orgulho a São Paulo e até hoje são marcas identificadas conosco, não só pela nostalgia, mas principalmente por ainda estarem produzindo e gerando empregos por aqui. A primeira delas, é a Biscoito Bela Vista.

Uma empresa símbolo de nossa cidade, a Bela Vista tem sua trajetória intimamente ligada a vinda de imigrantes para São Paulo. Foi fundada por um imigrante italiano e depois comprada por um imigrante português.

Sua história começa em 1915, quando Nicola Infante abre sua fábrica de doces na rua Major Diogo, no bairro que daria nome a empresa, a Bela Vista.

No início a pequena fábrica produzia doces de tipo caseiro, como suspiros, paçocas, caramelos e pés-de-moleque, além de bombons finos e chocolates.

A venda dos doces para toda a cidade era feita por vendedores que munidos de suas carroças, distribuíam os doces da Bela Vista em armazéns de secos e molhados, quitandas e pequenas vendas.

Cada vendedor com sua carroça (posteriormente furgões e caminhões) trabalhava em sua própria freguesia, atendendo uma determinada região da cidade. Entre estes muitos vendedores, estava a figura de Joaquim Maria de Almeida, inicialmente um vendedor de pães, que posteriormente optou por trabalhar na revenda de doces da Bela Vista.

Imigrante italiano, pouco depois que mudou do ramo dos pães para a venda de doces, percebeu seu grande tino comercial para este segmento e logo destacou-se como um dos principais vendedores da Bela Vista.

Enquanto isso, Nicola Infante já sentia-se realizado na vida. Rico, e realizado com seus filhos formados e casados decidiu vender a sua fábrica de doces e sair dos negócios. Foi ai que procurou então seu principal vendedor, Joaquim Maria de Almeida, para lhe oferecer a empresa.

Joaquim ficou imediatamente interessado, mas não tinha capital suficiente para comprar a empresa sozinho. Foi ai que ele procurou seus patrícios, Rodrigo Barreto e Manuel da Cruz Barreto e juntos adquiriram a Bela Vista por 80 contos de réis.

Os novos donos trouxeram também novos ânimos a pequena fábrica, que começou a crescer e produzir cada vez mais, se consolidando como um dos principais fabricantes de doces de nossa cidade. É neste momento que a empresa sediada na rua Major Diogo passa a ficar cada vez menor para as atividades industriais.

É também neste período, no final da década de 30, que as antigas carroças de vendedores deram lugar aos novos meios de distribuição dos produtos, em caminhonetes furgão ou caminhões, sempre pintados na cor verde e que eternizaram a marca por toda a cidade e interior paulista.

Cientes da necessidade de expandir a produção, os proprietários decidem procurar uma outra área para construir as novas instalações da Bela Vista, e acabam optando pelo bairro do Pari, especificamente a rua Canindé.

A escolha se deu por uma série de fatores, entre eles a proximidade da nova planta industrial com o Trem da Cantareira, que facilitaria e muito a chegada e partida dos funcionários da fábrica.

Em 1940, a empresa foi a primeira do ramo de doces e biscoitos a se instalar no então pacato bairro do Pari, iniciativa que brevemente seria seguida por outras empresas do ramo, como Neusa, Confiança entre outras, que deram ao bairro o carinhoso apelido de “bairro doce”.

A nova sede da Bela Vista mostrava a força da empresa. Eles partiram de área de 700 metros quadrados para uma nova instalação de 2500 metros quadrados, quase 4 vezes maior que o antigo endereço da rua Major Diogo. Junto com a nova sede chegavam novos equipamentos, novos funcionários e novos produtos.

Nesta época iniciou-se a produção de balas pela Bela Vista, bem como a produção de biscoitos, inicialmente com os populares maizena, maria e cream cracker.

Em novo endereço e com novos produtos, a expansão da empresa é cada vez rápida, sendo que nos anos 1960 a empresa amplia suas vendas para todos os estados do Brasil, tornando-se uma marca nacionalmente conhecida e respeitada.

Em 1969 uma mudança nos quadros da empresa. Joaquim Maria de Almeida junto de seus filhos e genro adquirem as ações de seus sócios e a empresa fica pela primeira vez apenas nas mãos de sua família, tornando-se um bem sucedido caso de empresa 100% familiar.

Na década seguinte chega a Bela Vista a automatização da linha de produção, que aumentou a produtividade e eficiência da companhia, permitindo a diversificação dos tipos de biscoitos e da chegada da linha de gomas de mascar.

E é também na década de 70 que a Bela Vista lançava uma nova marca e linha de biscoitos que rapidamente cairia no gosto popular e se transformaria em dos mais consumidos biscoitos do país: a Tuc’s.

Com sua embalagem em filme transparente e com um logotipo bem conhecido a Tuc’s não demorou a se tornar o carro chefe da empresa. São os famosos biscoitos salgados redondos que matam a fome a qualquer lugar e a qualquer momento. Hoje a linha Tuc’s expandiu-se para novos sabores, como o de Pimenta e Queijo ou de Churrasco, mas mantendo a tradicional embalagem e logotipo.

Entre os anos de 1980 e 1986 a Bela Vista ampliou ainda mais suas instalações, no mesmo bairro do Pari, e começa a produzir uma série de novos produtos, como pirulitos, novas balas e gomas de marcar, entre elas o chicle de bola “Balão Mágico” um grande sucesso da década de 80, além da marca de biscoitos Mirage.

Alguns anos mais tarde, já na década de 90, a empresa inicia a produção também de refrescos em pó e de biscoitos infantis e em 2000, próxima de celebrar 90 anos de existência, começou a produção de biscoitos destinados exclusivamente ao mercado internacional.

A BELA VISTA HOJE:

Com cerca 600 funcionários, 8 linhas de produção e 70 produtos entre doces e salgados, a Bela Vista continua como um ator importante na indústria alimentícia brasileira, tendo também se consagrado na exportação, transformando-se na 5a maior exportadora de biscoitos do Brasil.

A fábrica, mesmo sendo ampliada e modernizada várias vezes, mantém até hoje sua fachada original da década de 40 preservada, inclusive mantendo na porta principal um belo mural que representa a produção de balas, com mulheres segurando as frutas que darão sabor a elas, como abacaxi e banana, além da cana-de-açúcar. No centro do painel dois operários produzem as balas.

Este painel é acompanhado por outros dois no interior da fábrica, logo após a entrada, que complementam o painel anterior, apresentando a produção de doces pela empresa.

Falando sobre a empresa nos tempos atuais, é hoje a única deste ramo a permanecer no bairro do Pari e tão próxima do centro de São Paulo, estando distante pouco mais de dois quilômetros da Praça da Sé. As suas concorrentes mais famosas Confiança e Neusa não existem mais.

Filho de Joaquim Maria de Almeida, Cid Maria de Almeida é o presidente da Bela Vista. Ele recebeu a reportagem do São Paulo Antiga para uma conversa bastante agradável sobre a história de seu pai, da empresa e da relação da fábrica com o bairro do Pari, assista:

É quase impossível como paulistano não ter orgulho de uma empresa como a Bela Vista. Ela está no coração da cidade, foi fundada e ampliada por imigrantes e hoje continua sendo uma empresa 100% nacional.

São Paulo perdeu a Tostines para uma empresa estrangeira, a Lacta para outra e isso sem falar em marcas que nasceram em nossa cidade e que desapareceram por completo, como a Sönksen, Tolle, Sultana entre outros.

Prestigiar produtos e marcas de São Paulo é prestigiar a nossa história.

