Monumento de Borba Gato

Um dos mais conhecidos e polêmicos monumentos de São Paulo está completando 50 anos de existência neste dia 27 de janeiro. Trata-se da estátua de Borba Gato (1649 – 1718), localizada em uma praça da avenida Santo Amaro.

A famosa escultura começou a ser construída ainda em 1957 e só seria concluida 6 anos depois em 1963. A obra é autoria do escultor Júlio Guerra, um dos grandes artistas pláticos paulista e que deixou sua obra espalhada especialmente pelo bairro de Santo Amaro. Quando o artista nasceu, em 1912, Santo Amaro ainda era uma município independente, vizinho da Cidade de São Paulo.

Entretanto, sua mais conhecida obra, a escultura do bandeirante Borba Gato, cinquenta anos depois de sua inauguração, não é uma unanimidade. É amada por uns, e odiada por outros.

A grande verdade é que tudo que é relacionado com a estátua de Borba Gato impressiona, começando pelos seus números grandiosos: São 10 metros de altura (ou treze se considerar o pedestal), e o impressionante peso de 40 toneladas. Além disso, a estátua tem algo curioso no interior de sua construção: trilhos de bonde.

Como não optou pelo bronze – mais convencional para estátuas e monumentos – Júlio Guerra precisava de algo que desse estrutura para o bandeirante gigante, que é oco.

Para isso, optou por usar trilhos de bondes, que estavam sobrando pela região, já que a cidade estava começando a deixar o transporte por bondes para trás. Assim, após executar os moldes em gesso, Júlio Guerra começou a construir seu gigante, basicamente com argamassa, trilhos e pedras.

Ao contrário do que muitos pensam, a Estátua de Borba Gato não é constituída de pastilhas, mas sim de pedras. Esta informação era algo que o escultor fazia questão de lembrar, já que todas as pedrinhas foram quebradas por ele mesmo para serem colocadas na monumento. As pedras, aliás, vieram de vários cantos do Brasil e do mundo: As do rosto vieram de Portugal e são fragmentos de mármore rosado, as que estão no gibão vieram de Ouro Preto e Congonhas em Minas Gerais, além de mármore branco paranaense.

A obra foi planejada e construída na própria casa do artista, que ficava na Avenida João Dias, e foi encomendada para ser inaugurada em 1960 ocasião que o bairro, ex-cidade, iria celebrar o seu IV Centenário. Porém, em 1958, a morte de um de seus filhos, Jairo, afogado, iria fazer com que a obra atrasasse um pouco.

Cinquenta anos depois da inauguração, a célebre estátua de Borba Gato, um dos grandes bandeirantes paulistas, consegue atrair elogios e críticas. Mas dificilmente outro escultor teria conseguido representar Santo Amaro tão bem quanto Júlio Guerra, um artista local e conhecedor das tradições, história e costume daquele que já foi um município paulista e hoje é um grande bairro paulistano.

Completa o conjunto, na mesma praça, um conjunto com 4 painéis em mosaico com cenas de Santo Amaro e algumas curiosidades locais, cujas imagens seguem abaixo.